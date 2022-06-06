11:09 06.06.2022 (обновлено: 17:53 06.06.2022)
В Испании заявили о двойной игре США на Украине
Журналист Rebelión заявил, что США преследуют на Украине две цели
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поддерживая Украину, США преследуют две цели: измотать Россию и проверить реакцию Китая на свои действия, пишет журналист Омар Гарсес в статье для Rebelión.
"Для Вашингтона крайне важно выйти из украинского конфликта единственной державой однополярного мира", — говорится в публикации.
"Для Вашингтона крайне важно выйти из украинского конфликта единственной державой однополярного мира", — говорится в публикации.
5 июня, 11:58В США предложили новую стратегию по Украине
По мнению автора, в последние годы Россия и Китай, а также другие страны на пике масштабного экономического развития либо потеснили США, либо угрожают американским интересам в различных уголках планеты. Это заставляет Вашингтон придумывать стратегии, чтобы сохранить свое влияние.
Гарсес считает, что цель США в конфликте на Украине — измотать Россию, уменьшить ее шансы на победу, а также ослабить ее экономику. Для достижения цели они прибегают ко многим элементам эпохи холодной войны. Один из них — внушение страха перед Москвой европейским странам, хотя Россия заверяет, что не собирается нарушать их суверенитет.
Кроме того, Вашингтон использует конфликт на Украине для изучения реакции Пекина на воинственные действия США, учитывая, что Китай не признает независимость Тайваня, отмечается в статье.
Несмотря на опасность всего вышеперечисленного, американские власти продолжают втягивать страну в конфликты, чтобы достичь мирового господства, резюмирует журналист.
Гарсес считает, что цель США в конфликте на Украине — измотать Россию, уменьшить ее шансы на победу, а также ослабить ее экономику. Для достижения цели они прибегают ко многим элементам эпохи холодной войны. Один из них — внушение страха перед Москвой европейским странам, хотя Россия заверяет, что не собирается нарушать их суверенитет.
Кроме того, Вашингтон использует конфликт на Украине для изучения реакции Пекина на воинственные действия США, учитывая, что Китай не признает независимость Тайваня, отмечается в статье.
Несмотря на опасность всего вышеперечисленного, американские власти продолжают втягивать страну в конфликты, чтобы достичь мирового господства, резюмирует журналист.
На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.