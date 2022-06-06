https://ria.ru/20220606/ukraina-1793397384.html

В Испании заявили о двойной игре США на Украине

В Испании заявили о двойной игре США на Украине - РИА Новости, 06.06.2022

В Испании заявили о двойной игре США на Украине

Поддерживая Украину, США преследуют две цели: измотать Россию и проверить реакцию Китая на свои действия, пишет журналист Омар Гарсес в статье для Rebelión... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:09

2022-06-06T11:09

2022-06-06T17:53

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поддерживая Украину, США преследуют две цели: измотать Россию и проверить реакцию Китая на свои действия, пишет журналист Омар Гарсес в статье для Rebelión. "Для Вашингтона крайне важно выйти из украинского конфликта единственной державой однополярного мира", — говорится в публикации. По мнению автора, в последние годы Россия и Китай, а также другие страны на пике масштабного экономического развития либо потеснили США, либо угрожают американским интересам в различных уголках планеты. Это заставляет Вашингтон придумывать стратегии, чтобы сохранить свое влияние. Гарсес считает, что цель США в конфликте на Украине — измотать Россию, уменьшить ее шансы на победу, а также ослабить ее экономику. Для достижения цели они прибегают ко многим элементам эпохи холодной войны. Один из них — внушение страха перед Москвой европейским странам, хотя Россия заверяет, что не собирается нарушать их суверенитет. Кроме того, Вашингтон использует конфликт на Украине для изучения реакции Пекина на воинственные действия США, учитывая, что Китай не признает независимость Тайваня, отмечается в статье. Несмотря на опасность всего вышеперечисленного, американские власти продолжают втягивать страну в конфликты, чтобы достичь мирового господства, резюмирует журналист.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793252702.html

https://ria.ru/20220606/voyna-1793347673.html

https://ria.ru/20220605/posledstviya-1793215825.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, нато, сша, китай