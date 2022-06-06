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ВКС высокоточными ракетами поразили четыре пункта управления ВСУ
ВКС высокоточными ракетами поразили четыре пункта управления ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022
ВКС высокоточными ракетами поразили четыре пункта управления ВСУ
ВКС РФ высокоточными ракетами большой дальности поразили четыре пункта управления украинских войск, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:05
2022-06-06T11:05
2022-06-06T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВКС РФ высокоточными ракетами большой дальности поразили четыре пункта управления украинских войск, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, отметил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, воздушно-космические силы россии
11:05 06.06.2022 (обновлено: 12:59 06.06.2022)
ВКС высокоточными ракетами поразили четыре пункта управления ВСУ
Минобороны: ВКС высокоточными ракетами поразили четыре пункта управления украинских войск