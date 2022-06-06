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Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.06.2022
Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:03
2022-06-06T11:03
2022-06-06T12:58
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны ... уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области", - сказал он.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков
11:03 06.06.2022 (обновлено: 12:58 06.06.2022)
Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Минобороны: российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников