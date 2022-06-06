https://ria.ru/20220606/ukraina-1793395520.html

Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.06.2022

Российские средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:03

2022-06-06T11:03

2022-06-06T12:58

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны ... уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области", - сказал он.

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков