https://ria.ru/20220606/ugroza-1793447960.html

Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков

Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2022

Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков

Россия не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции так же, как и они для нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:19

2022-06-06T13:19

2022-06-06T13:23

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции так же, как и они для нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари заявил, что после заявки в НАТО между его страной и Россией "ничего не произошло"."Хочу напомнить слова президента Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту реакцию, получается, что от России ждали каких-то агрессивных действий.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220606/nato-1793344106.html

https://ria.ru/20220603/turtsiya-1793027433.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, финляндия, швеция, нато, владимир путин, дмитрий песков