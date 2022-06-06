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Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2022
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Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков
Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2022
Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков
Россия не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции так же, как и они для нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:19
2022-06-06T13:23
в мире
россия
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швеция
нато
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции так же, как и они для нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари заявил, что после заявки в НАТО между его страной и Россией "ничего не произошло"."Хочу напомнить слова президента Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту реакцию, получается, что от России ждали каких-то агрессивных действий.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220606/nato-1793344106.html
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в мире, россия, финляндия, швеция, нато, владимир путин, дмитрий песков
13:19 06.06.2022 (обновлено: 13:23 06.06.2022)
 
Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Финляндии и Швеции

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия не представляла и не представляет угрозы для Финляндии и Швеции так же, как и они для нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари заявил, что после заявки в НАТО между его страной и Россией "ничего не произошло".
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 02:46
Главу финской разведки удивила реакция России на планы по вступлению в НАТО
"Хочу напомнить слова президента Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, ровно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту реакцию, получается, что от России ждали каких-то агрессивных действий.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 19:15
Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными
 
В миреРоссияФинляндияШвецияНАТОВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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