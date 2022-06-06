https://ria.ru/20220606/ucheniya-1793347392.html
Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях
Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях - РИА Новости, 06.06.2022
Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях
Корабли и противолодочные самолеты Тихоокеанского флота в рамках масштабных учений в Тихом океане обнаружили и осуществили слежение за подводной лодкой... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T05:06
2022-06-06T05:06
2022-06-06T05:06
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Корабли и противолодочные самолеты Тихоокеанского флота в рамках масштабных учений в Тихом океане обнаружили и осуществили слежение за подводной лодкой условного противника, сообщили в Минобороны России и опубликовали видео с учений.На опубликованных кадрах — взлет дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, поход корабельного ордера группировки, облет палубным вертолетом фрегата проекта 1155М "Адмирал Шапошников", работа корабельного вооружения и 100-мм артиллерийской установки А-190-01.После этого, действуя каждый в своем секторе, корабли отразили условные атаки с воздуха, выполнив стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А-190 по целям, имитирующим самолеты неприятеля. Также экипажами была выполнена постановка радиоэлектронных помех.Разнородные силы ТОФ продолжают масштабные учения Тихоокеанского флота, которые проходят с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. В маневрах участвуют более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов.
https://ria.ru/20220601/flot-1792254576.html
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безопасность, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, армия, россия, москва
Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях
Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях в Тихом океане
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Корабли и противолодочные самолеты Тихоокеанского флота в рамках масштабных учений в Тихом океане обнаружили и осуществили слежение за подводной лодкой условного противника, сообщили в Минобороны России и опубликовали видео с учений.
На опубликованных кадрах — взлет дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, поход корабельного ордера группировки, облет палубным вертолетом фрегата проекта 1155М "Адмирал Шапошников", работа корабельного вооружения и 100-мм артиллерийской установки А-190-01.
"В ходе учения корабельные поисково-ударные группы совместно с дальними противолодочными самолетами Ту-142мз морской авиации ТОФ, которые вылетели с аэродрома в Приморском крае, осуществили поиск и слежение за подводными лодками условного противника", — сообщили в военном ведомстве.
После этого, действуя каждый в своем секторе, корабли отразили условные атаки с воздуха, выполнив стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А-190 по целям, имитирующим самолеты неприятеля. Также экипажами была выполнена постановка радиоэлектронных помех.
Разнородные силы ТОФ
продолжают масштабные учения Тихоокеанского флота, которые проходят с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана
под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. В маневрах участвуют более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов.