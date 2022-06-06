https://ria.ru/20220606/ubiystvo-1793507228.html

В Москве запросили 15 лет для обвиняемого в убийстве экс-полицейского

В Москве запросили 15 лет для обвиняемого в убийстве экс-полицейского - РИА Новости, 06.06.2022

В Москве запросили 15 лет для обвиняемого в убийстве экс-полицейского

Прокуратура запросила 15 лет колонии для обвиняемого в убийстве бывшего сотрудника полиции, которого зарезали на даче в бане, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:53

2022-06-06T15:53

2022-06-06T15:53

россия

криминал

гуэбипк мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

магаданская область

сергей егоров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура запросила 15 лет колонии для обвиняемого в убийстве бывшего сотрудника полиции, которого зарезали на даче в бане, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Имя потерпевшего в релизе не раскрывается, но ранее сообщалось, что убит был бывший замглавы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексей Новосельцев. Мужчину зарезали в бане загородного дома в поселении Десеновское в минувшем октябре."Государственный обвинитель прокуратуры города Москвы в ходе судебных прений просил суд назначить Сергею Егорову, обвиняемому в убийстве из корыстных побуждений бывшего сотрудника полиции, наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что, будучи "в доверительных отношениях" с дочкой Новосельцева, долгое время обкрадывал их, похитив из сейфа валюту на 8,6 миллиона рублей. Деньги были не женщины, а ее отца. Попавшись в очередной раз на краже, мужчина не стал возвращать деньги, а, приехав 23 октября прошлого года домой к отставному милиционеру, напал на него. Двумя ударами топора и 30 – ножа он убил офицера на месте, полагает следствие.После убийства, выяснило обвинение, мужчина забрал с собой телефон пенсионера за 7 тысяч рублей, а также 21,3 тысячу рублей наличными и скрылся.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году, в частности, возглавлял оперативную группу, расследовавшую убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Убийц удалось установить и приговорить к тюремным срокам.

https://ria.ru/20220604/proisshestviya-1793102782.html

https://ria.ru/20220531/zaderzhanie-1791942417.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, криминал, гуэбипк мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, магаданская область, сергей егоров