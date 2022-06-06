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Дональд Туск заявил, что украинское зерно может угрожать польским фермерам - РИА Новости, 06.06.2022
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Дональд Туск заявил, что украинское зерно может угрожать польским фермерам
Дональд Туск заявил, что украинское зерно может угрожать польским фермерам - РИА Новости, 06.06.2022
Дональд Туск заявил, что украинское зерно может угрожать польским фермерам
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск предупреждает, что украинское зерно может угрожать положению... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:03
2022-06-06T21:34
владимир путин
польша
украина
россия
марио драги
цены на нефть
дональд туск
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ВАРШАВА, 6 июня - РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск предупреждает, что украинское зерно может угрожать положению польских фермеров.Польша после начала российской спецоперации активно включилась в транзит зерна с Украины через свою территорию, так как Украина столкнулась с невозможностью вывозить зерно по морю, в частности на Ближний Восток и в Северную Африку."Сигнал, который я получил, - это обеспокоенность, связанная с неожиданной конкуренцией. Пока мы говорим о кукурузе, но, в общем, речь идет о зерне, которые идут с Украины", - заявил Туск на пресс-конференции после визита в одно из фермерских хозяйств Польши.Он опасается, что часть зерна, идущего транзитом через Польшу, могут продавать на территории республики."Блокада портов, и все больше транспортов идет с Украины через Польшу в другие страны. Но, к сожалению, с точки зрения польских фермеров это означает, что часть этого зерна и кукурузы будет продана здесь, в Польше, по ценам значительно ниже. Это делает рентабельность производства польского фермера очень хлопотной", - сказал Туск."Все мы хотим всем помогать Украине, это не подлежит дискуссии, но это нужно организовать так, чтобы помощь Украине не означала каких-то очень серьезных потерь для польских фермеров. Власти должны учитывать эту неожиданную проблему, потому что мы хотим помогать, но мы также должны заботиться о своих людях", - заключил он.В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ - через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.
https://ria.ru/20220523/zerno-1790126340.html
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владимир путин, польша, украина, россия, марио драги, цены на нефть, дональд туск
20:03 06.06.2022 (обновлено: 21:34 06.06.2022)
 
Дональд Туск заявил, что украинское зерно может угрожать польским фермерам

Бывший глава ЕК Туск: украинское зерно может угрожать польским фермерам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Бывший глава Европейской комиссии Дональд Туск
 Бывший глава Европейской комиссии Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший глава Европейской комиссии Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июня - РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск предупреждает, что украинское зерно может угрожать положению польских фермеров.
Польша после начала российской спецоперации активно включилась в транзит зерна с Украины через свою территорию, так как Украина столкнулась с невозможностью вывозить зерно по морю, в частности на Ближний Восток и в Северную Африку.
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Россия не препятствует вывозу украинского зерна в Польшу
"Сигнал, который я получил, - это обеспокоенность, связанная с неожиданной конкуренцией. Пока мы говорим о кукурузе, но, в общем, речь идет о зерне, которые идут с Украины", - заявил Туск на пресс-конференции после визита в одно из фермерских хозяйств Польши.
Он опасается, что часть зерна, идущего транзитом через Польшу, могут продавать на территории республики.
"Блокада портов, и все больше транспортов идет с Украины через Польшу в другие страны. Но, к сожалению, с точки зрения польских фермеров это означает, что часть этого зерна и кукурузы будет продана здесь, в Польше, по ценам значительно ниже. Это делает рентабельность производства польского фермера очень хлопотной", - сказал Туск.
"Все мы хотим всем помогать Украине, это не подлежит дискуссии, но это нужно организовать так, чтобы помощь Украине не означала каких-то очень серьезных потерь для польских фермеров. Власти должны учитывать эту неожиданную проблему, потому что мы хотим помогать, но мы также должны заботиться о своих людях", - заключил он.
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В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ - через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.
На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.
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Владимир ПутинПольшаУкраинаРоссияМарио ДрагиЦены на нефтьДональд Туск
 
 
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