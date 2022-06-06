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Центральный детский магазин на Лубянке

Центральный детский магазин на Лубянке - РИА Новости, 06.06.2022

Центральный детский магазин на Лубянке

"Центральный детский магазин на Лубянке" ؘ– старейший магазин сети "Детский мир" – был открыт 6 июня 1957 года в центре Москвы на площади Дзержинского (с 1990... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T01:22

2022-06-06T01:22

2022-06-06T01:22

справки

иван билибин (художник)

центральный детский магазин на лубянке

москва

ссср

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"Центральный детский магазин на Лубянке" ؘ– старейший магазин сети "Детский мир" – был открыт 6 июня 1957 года в центре Москвы на площади Дзержинского (с 1990 года – Лубянская площадь) и стал самым большим детским магазином в СССР. Центральный детский мир был построен специально к Международному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в 1957 году в Москве, чтобы гости столицы могли своими глазами увидеть, что и в советской стране есть счастливое детство.Здание магазина "Детский мир" было возведено по проекту советского архитектора Алексея Душкина, автора станций метро "Маяковская", "Площадь Революции", "Кропоткинская" и др. К работе над универмагом он привлек архитекторов Юрия Вдовина и Ирину Потрубач, специалиста по витражам и металлу в архитектуре Гордея Аквилева и других специалистов. Строительство курировал лично Анастас Микоян, на тот период занимавший пост министра торговли СССР.Здание построили на месте целого квартала, состоявшего из нескольких строений, в которые входил также Лубянский пассаж. Сложившийся исторический ансамбль торговых рядов в 1953-1954 годах был снесен.Строение возводилось на сложном участке неправильной четырехугольной формы, с перепадом рельефа. К тому же, здание было построено над станцией метро глубокого заложения "Дзержинская" (ныне "Лубянка"), слившись со сложной транспортной инфраструктурой городского центра. Стилистически "Детский мир" был построен на стыке сталинского классицизма и минимализма 1960-х годов, в ходе строительства проект неоднократно изменялся, и ряд элементов декора не были реализованы из-за борьбы с "архитектурными излишествами".Всего за три года было построено здание общей площадью 54,5 тысячи квадратных метров, из них 22,5 тысячи квадратных метров приходилось непосредственно на торговые площади. Уникальность сооружения была также в том, что это было первое здание, спроектированное и построенное именно для магазина детских товаров.Универмаг имел семь этажей, чердачное помещение и два подземных этажа. В центральной части здания находился двусветный зал, перекрытый фермами в уровне четвертого этажа. Над ним располагался внутренний световой двор, окруженный корпусами на высоту трех этажей, в которых находились служебные и технические помещения. Здание было снабжено 14 эскалаторами и пятью парадными лестницами.Наружная поверхность здания была облицована керамическими блоками. Декоративные детали также были выполнены из керамики, широко применявшейся в строительстве в те годы. Гигантские арочные дуги, обрамлявшие огромные витражные окна, были выполнены из гранита. Им же был облицован цокольный этаж здания.Для внутренней отделки использовался белый мрамор, на лестничных маршах и в вестибюлях применялась инкрустация из цветных сортов мрамора. Светопрозрачное перекрытие главного зала было изготовлено из армированного стекла, с включением витражей из цветного стекла. Осветительные приборы, вентиляционные решетки, лестничные ограждения разработаны по индивидуальным авторским рисункам и выполнены с использованием чугуна, бронзы, других цветных металлов. Столярные изделия изготавливались из ценных пород дуба, ясеня. Практически сразу "Детский мир" сконцентрировал на своей площади всю продажу детских товаров в Москве, став лидером в этом сегменте рынка в стране. "Детский мир" был единственным в своем роде магазином детских товаров, где в эпоху тотального дефицита можно было найти и купить все, отстояв в очередях.Товарооборот универмага уже в первый год существования составил 93 миллиона рублей, что на тот момент было огромными деньгами. И с каждым годом эта цифра увеличивалась.В 1964 году была создана торговая фирма "Детский мир". К 1970-м годам "Детский мир" стал первым торговым объединением в стране и монополистом в розничной торговле товарами для детей. К головному универмагу было присоединено 17 магазинов, расположенных в различных районах Москвы, затем число филиалов выросло до 26. Через центральный "Детский мир" и его 26 филиалов проходило более 90% всех изделий для детей и подростков.К 1990 году розничная сеть "Детский мир" включала 28 магазинов-филиалов в Москве, ей также принадлежал большой складской комплекс в Карачарово, в восточной части города. Торговая марка "Детский мир" была широко известна на территории бывшего СССР и являлась единственным брендом в Советском Союзе в сфере торговли детскими товарами и игрушками.В 1990-е годы у магазина настали тяжелые времена. В 1992 году он был приватизирован, и на торговых площадях разместились банки и автосалон.На уровне цокольного этажа со стороны Театрального проезда и улицы Рождественки к его фасадам были пристроены временные торговые киоски. Со стороны Лубянской площади застеклена трехпролетная лоджия, искажены входные группы. Изменения коснулись центрального двусветного зала, в котором было заменено светопрозрачное покрытие потолка.В 1997 году здание универмага вошло в состав заповедной территории ансамбля Московского Кремля и охраняемого культурного слоя, а в начале 2006 года решением правительства Москвы оно было внесено в городской реестр недвижимых памятников истории и культуры в качестве объекта культурного наследия регионального значения.Со временем в конструкции здания, имеющего большую площадь и расположенного на неровном рельефе, на разных фундаментах, появились признаки деформации.В 2008 году универмаг "Детский мир" на Лубянской площади был закрыт на реконструкцию. Проект будущего магазина, существовавший на тот момент, предусматривал полную реорганизацию внутреннего пространства здания: новые планировки, новый атриум в форме воронки, новый круглый стеклянный купол. В 2011 году, после длительных дебатов и обсуждений проекта в прессе, компания-девелопер отказалась от прежней концепции с целью сохранения исторической конфигурации центрального зала и полного воссоздания памятного интерьера.После окончания реконструкции в историческом здании "Детского мира" 31 марта 2015 года открылся торгово-развлекательный центр "Центральный детский магазин на Лубянке" (ЦДМ).Интерьеры здания были частично воссозданы с использованием сохранившихся элементов: светильников, балюстрады, дверей; атриум стал выше и теперь поднимается на всю высоту здания, а общая площадь помещений увеличилась с 58 тысяч квадратных метров до 73 тысяч. Кроме того, в здании появился ряд новых достопримечательностей: огромные механические часы "Ракета", витражи с картинами Ивана Билибина, Музей Детства и открытая смотровая площадка на крыше.В ходе реставрации здания для удобства посетителей было установлено 24 эскалатора и 22 лифта, в том числе приспособленных для маломобильных групп населения. Входы с прилегающих оживленных улиц ведут на три разных уровня торгового комплекса. Эта уникальная архитектурная особенность ЦДМ позволяет равномерно распределять потоки покупателей.Сейчас "Центральный детский магазин на Лубянке" – это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг.В ЦДМ на Лубянке нет строгого разделения на торговые зоны и зоны развлечений. Около 20% его полезной площади выделено под детские образовательно-развлекательные функции. На территории ЦДМ расположены более 80 магазинов, свыше 30 кафе и ресторанов, более 10 зон с развлечениями. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

ссср

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, иван билибин (художник), центральный детский магазин на лубянке, москва, ссср