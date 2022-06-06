https://ria.ru/20220606/torgovlya-1793418072.html

Интернет-торговля в России за четыре месяца выросла на 50 процентов

Интернет-торговля в России за четыре месяца выросла на 50 процентов - РИА Новости, 06.06.2022

Интернет-торговля в России за четыре месяца выросла на 50 процентов

Объем интернет-торговли в России за январь-апрель вырос на 50% - до 1,5 триллиона рублей, ее доля в общем обороте розничной торговли достигла рекордных 11,8%,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:14

2022-06-06T12:14

2022-06-06T12:14

россия

экономика

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Объем интернет-торговли в России за январь-апрель вырос на 50% - до 1,5 триллиона рублей, ее доля в общем обороте розничной торговли достигла рекордных 11,8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)."Общий объем интернет-торговли в России по итогам четырех месяцев (январь-апрель) 2022 года составил 1,5 триллиона рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 50%. В общем объеме розничных продаж e-commerce занимает 11,8% - на сегодня это максимальные показатели отрасли за все время ее существования", - говорится в сообщении.Так, из общего объема продаж 96,7% приходится на внутренний рынок (рост на 40%) - было приобретено товаров на 349,7 миллиарда рублей. Топ-5 товарных категорий в апреле не изменился, однако вновь произошло распределение позиций: одежда и обувь заняла традиционно третье место, а продукты вернулись на четвертую строчку - "ажиотажный спрос на эту категорию, который наблюдался в марте, в апреле стабилизировался", уточняет АКИТ.В общем объеме продаж 20% приходится на цифровую и бытовую технику, 17% - мебель и товары для дома, 16,5% - одежду и обувь, 13% - продукты, 8% - красоту и здоровье. При этом самый большой спрос на внутреннем рынке в апреле наблюдался у двух категорий: "садовая техника и инструменты" (+235%), "ювелирные изделия и часы" (+229%).Кроме того, объем трансграничной торговли сократился до 3% - 11,7 миллиарда рублей (-51%). Отмечается, что фактически кросс-бордер "ушел в ноль": нет покупок в большинстве товарных категорий, а оставшиеся шесть сократились до минимума: -92% одежда и обувь, -39% красота и здоровье, -31% мебель и товары для дома, а также спорттовары, -25% автозапчасти, -19% цифровая и бытовая техника (на эту категорию в апреле приходится и самый большой объем продаж в трансграничной торговле - чуть больше 6 миллиардов рублей)."Месяц к месяцу в этом году показывают совершенно новую динамику спроса и потребительского поведения, в такой ситуации практически невозможно давать прогнозы на общий итог года. Какое-то время назад АКИТ не ставила целью следить за динамикой изменений за такой короткий период: достаточно было аналитики квартала или полугодия. Сейчас, чтобы понимать ситуацию на рынке, важны показатели каждого нового месяца", - заключил президент ассоциации Артем Соколов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/moshenniki-1778885379.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)