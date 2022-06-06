https://ria.ru/20220606/tiktok-1793397241.html

TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия

TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия - РИА Новости, 06.06.2022

TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия

Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok удалила его аккаунт без объяснения причин. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:09

2022-06-06T11:09

2022-06-06T11:10

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КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok удалила его аккаунт без объяснения причин.Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещение станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными."TikTok заблокировал аккаунт Sputnik Молдова без объяснения причин. На страницу были подписаны более 16 тысяч человек, и число подписчиков быстро росло", - пишет Sputnik в своем Telegram-канале.В агентстве предположили, что аккаунт заблокировали по политическим причинам.Ранее TikTok без причин и объяснений заблокировал аккаунт Sputnik Киргизия.

https://ria.ru/20220601/rt-1792399049.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, sputnik молдова, tiktok, россия, технологии, соцсети, интернет