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TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия - РИА Новости, 06.06.2022
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TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия
TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия - РИА Новости, 06.06.2022
TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия
Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok удалила его аккаунт без объяснения причин. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:09
2022-06-06T11:10
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КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok удалила его аккаунт без объяснения причин.Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещение станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными."TikTok заблокировал аккаунт Sputnik Молдова без объяснения причин. На страницу были подписаны более 16 тысяч человек, и число подписчиков быстро росло", - пишет Sputnik в своем Telegram-канале.В агентстве предположили, что аккаунт заблокировали по политическим причинам.Ранее TikTok без причин и объяснений заблокировал аккаунт Sputnik Киргизия.
https://ria.ru/20220601/rt-1792399049.html
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в мире, молдавия, sputnik молдова, tiktok, россия, технологии, соцсети, интернет
11:09 06.06.2022 (обновлено: 11:10 06.06.2022)
 
TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия

TikTok заблокировал аккаунт агентства Sputnik Молдавия без объяснения причин

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok удалила его аккаунт без объяснения причин.
Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещение станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:19Медиавойны
TikTok восстановил аккаунт RT DE
"TikTok заблокировал аккаунт Sputnik Молдова без объяснения причин. На страницу были подписаны более 16 тысяч человек, и число подписчиков быстро росло", - пишет Sputnik в своем Telegram-канале.
В агентстве предположили, что аккаунт заблокировали по политическим причинам.
Ранее TikTok без причин и объяснений заблокировал аккаунт Sputnik Киргизия.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:19
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС
 
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