https://ria.ru/20220606/telekanaly-1793449389.html

В Латвии прекратят вещание 80 российских телеканалов

В Латвии прекратят вещание 80 российских телеканалов - РИА Новости, 06.06.2022

В Латвии прекратят вещание 80 российских телеканалов

В Латвии с 9 июня прекратят вещание последние остававшиеся 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе "МИР" (был создан по инициативе стран СНГ) и... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:22

2022-06-06T13:22

2022-06-06T13:22

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Латвии с 9 июня прекратят вещание последние остававшиеся 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе "МИР" (был создан по инициативе стран СНГ) и "Оружие", сообщил глава Нацсовета по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш."NEPLP сегодня принял решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов, в том числе ТВ "МИР" и "Оружие"... Программы пропадут из инфопространства Латвии 9 июня", - написал Аболиньш в Twitter.Он также отметил, что NEPLP решил выдать разрешение на вещание телеканалу "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом), который с 9 июня будет латвийским.Как сообщает агентство LETA, также в число прекращающих вещание каналов попали E TV, "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец" и "Русский Иллюзион".Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".*Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220603/evrosoyuz-1792846828.html

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Екатерина Зайцева

в мире, латвия, россия, балтия