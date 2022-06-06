https://ria.ru/20220606/teatr-1793389014.html

Минкультуры поддержит театр имени Волкова во время реставрации

Минкультуры поддержит театр имени Волкова во время реставрации - РИА Новости, 06.06.2022

Минкультуры поддержит театр имени Волкова во время реставрации

Минкультуры РФ поддержит гастрольную деятельность ярославского Российского государственного театра драмы им. Федора Волкова в период реставрации, сообщает... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:42

2022-06-06T08:42

2022-06-06T10:45

культура

театр

сергей пускепалис

россия

ярославль

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ поддержит гастрольную деятельность ярославского Российского государственного театра драмы им. Федора Волкова в период реставрации, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову."Перед нами стоит две главные задачи — поддержка деятельности Театра драмы им. Волкова в период реставрации и его продвижение во всех регионах страны. Безусловно, гастроли Волковского театра будут рассматриваться министерством как приоритетный проект", – приводит пресс-служба слова Маниловой.Уточняется, что на время проведения масштабных реставрационных работ в здании театра гастрольная деятельности учреждения будет производиться при финансовой поддержке Минкультуры РФ.Что касается самой реставрации, художественный руководитель учреждения Сергей Пускепалис, слова которого приводит пресс-служба, рассказал, что проектная документация уже утверждена, а составленная смета прошла необходимую экспертизу. В частности, в театре планируется создание новой сцены на 200 мест в помещении декорационного цеха, а также появление музея первого русского театра и лекторий."Участниками встречи также была затронута тема 275-летнего юбилея Волковского театра, который состоится в 2025 году", — добавили в пресс-службе.В ходе совещания была намечена дорожная карта мероприятия и определены основные этапы подготовки, среди которых – разработка соответствующего указа президента РФ, формирование оргкомитета празднования юбилея на общенациональном уровне, подготовка плана мероприятий.

https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html

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Светлана Вовк

театр, сергей пускепалис, россия, ярославль, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры