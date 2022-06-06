https://ria.ru/20220606/teatr-1793389014.html
Минкультуры поддержит театр имени Волкова во время реставрации
Минкультуры поддержит театр имени Волкова во время реставрации - РИА Новости, 06.06.2022
Минкультуры поддержит театр имени Волкова во время реставрации
Минкультуры РФ поддержит гастрольную деятельность ярославского Российского государственного театра драмы им. Федора Волкова в период реставрации, сообщает... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:42
2022-06-06T08:42
2022-06-06T10:45
культура
театр
сергей пускепалис
россия
ярославль
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ поддержит гастрольную деятельность ярославского Российского государственного театра драмы им. Федора Волкова в период реставрации, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову."Перед нами стоит две главные задачи — поддержка деятельности Театра драмы им. Волкова в период реставрации и его продвижение во всех регионах страны. Безусловно, гастроли Волковского театра будут рассматриваться министерством как приоритетный проект", – приводит пресс-служба слова Маниловой.Уточняется, что на время проведения масштабных реставрационных работ в здании театра гастрольная деятельности учреждения будет производиться при финансовой поддержке Минкультуры РФ.Что касается самой реставрации, художественный руководитель учреждения Сергей Пускепалис, слова которого приводит пресс-служба, рассказал, что проектная документация уже утверждена, а составленная смета прошла необходимую экспертизу. В частности, в театре планируется создание новой сцены на 200 мест в помещении декорационного цеха, а также появление музея первого русского театра и лекторий."Участниками встречи также была затронута тема 275-летнего юбилея Волковского театра, который состоится в 2025 году", — добавили в пресс-службе.В ходе совещания была намечена дорожная карта мероприятия и определены основные этапы подготовки, среди которых – разработка соответствующего указа президента РФ, формирование оргкомитета празднования юбилея на общенациональном уровне, подготовка плана мероприятий.
https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, сергей пускепалис, россия, ярославль, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры
08:42 06.06.2022 (обновлено: 10:45 06.06.2022)
Минкультуры поддержит театр имени Волкова во время реставрации
Минкультуры поддержит гастрольную деятельность театра им. Волкова во время реставрации
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ поддержит гастрольную деятельность ярославского Российского государственного театра драмы им. Федора Волкова в период реставрации, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову.
"Перед нами стоит две главные задачи — поддержка деятельности Театра драмы им. Волкова в период реставрации и его продвижение во всех регионах страны. Безусловно, гастроли Волковского театра будут рассматриваться министерством как приоритетный проект", – приводит пресс-служба слова Маниловой.
Уточняется, что на время проведения масштабных реставрационных работ в здании театра гастрольная деятельности учреждения будет производиться при финансовой поддержке Минкультуры РФ.
Что касается самой реставрации, художественный руководитель учреждения Сергей Пускепалис, слова которого приводит пресс-служба, рассказал, что проектная документация уже утверждена, а составленная смета прошла необходимую экспертизу. В частности, в театре планируется создание новой сцены на 200 мест в помещении декорационного цеха, а также появление музея первого русского театра и лекторий.
"Участниками встречи также была затронута тема 275-летнего юбилея Волковского театра, который состоится в 2025 году", — добавили в пресс-службе.
В ходе совещания была намечена дорожная карта мероприятия и определены основные этапы подготовки, среди которых – разработка соответствующего указа президента РФ, формирование оргкомитета празднования юбилея на общенациональном уровне, подготовка плана мероприятий.