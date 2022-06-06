https://ria.ru/20220606/tanets-1793601259.html

Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников

Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников - РИА Новости, 06.06.2022

Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников

Завуч екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:59

2022-06-06T20:59

2022-06-06T20:59

евгений куйвашев

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Завуч екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить, однако глава региона Евгений Куйвашев подчеркнул, что не допустит наказания педагога с 50-летним стажем.

https://ria.ru/20220604/teatr-1793180516.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

евгений куйвашев, свердловская область