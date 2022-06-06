Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников
Мэрия Екатеринбурга: завуч гимназии №12 уволилась после ЛГБТ-танца учеников
Ученики в коридоре школы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Завуч екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.
"На сегодняшний день принято решение директора оставить, завуч уволена, написала заявление на увольнение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить, однако глава региона Евгений Куйвашев подчеркнул, что не допустит наказания педагога с 50-летним стажем.
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