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Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников - РИА Новости, 06.06.2022
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Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников
Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников - РИА Новости, 06.06.2022
Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников
Завуч екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:59
2022-06-06T20:59
евгений куйвашев
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Завуч екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить, однако глава региона Евгений Куйвашев подчеркнул, что не допустит наказания педагога с 50-летним стажем.
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евгений куйвашев, свердловская область
20:59 06.06.2022
 
Завуч екатеринбургской школы уволилась после "ЛГБТ-танца" учеников

Мэрия Екатеринбурга: завуч гимназии №12 уволилась после ЛГБТ-танца учеников

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в коридоре школы
Ученики в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в коридоре школы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Завуч екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, написала заявление на увольнение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.
"На сегодняшний день принято решение директора оставить, завуч уволена, написала заявление на увольнение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии №12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
Департамент образования городской администрации по данному факту начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что руководителя учебного заведения стоит уволить, однако глава региона Евгений Куйвашев подчеркнул, что не допустит наказания педагога с 50-летним стажем.
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