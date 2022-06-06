Британским наемникам может грозить высшая мера наказания, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: британским наемникам может грозить высшая мера наказания
Судебный молоток. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суд над британскими наемниками начался в ДНР, не исключена высшая мера наказания, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Если говорить о сегодняшнем дне, это не совсем еще трибунал, это судебный процесс в отношении иностранных наемников, в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезный перечень преступлений. И сегодня уже в рамках первого заседания все было озвучено и предъявлено. Те статьи, которые им предъявляются, здесь не исключена высшая мера наказания", - сказал он в эфире "России 24".
В начале июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое промежуточное заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны. Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, добавила Шишкина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.