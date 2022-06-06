https://ria.ru/20220606/sud-1793603796.html

Британским наемникам может грозить высшая мера наказания, заявил Пушилин

Британским наемникам может грозить высшая мера наказания, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2022

Британским наемникам может грозить высшая мера наказания, заявил Пушилин

Суд над британскими наемниками начался в ДНР, не исключена высшая мера наказания, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:17

2022-06-06T21:17

2022-06-06T21:17

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

донецкая народная республика

украина

донбасс

нато

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суд над британскими наемниками начался в ДНР, не исключена высшая мера наказания, заявил глава республики Денис Пушилин.В начале июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое промежуточное заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны. Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, добавила Шишкина.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793128591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, украина, донбасс, нато, денис пушилин