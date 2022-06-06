https://ria.ru/20220606/sud-1793526202.html

Члены украинской банды ответят за похищения и грабежи в российском суде

Члены украинской банды ответят за похищения и грабежи в российском суде - РИА Новости, 06.06.2022

Члены украинской банды ответят за похищения и грабежи в российском суде

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении банды, созданной в Киеве в 2014 году для похищения граждан России, завладения их... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:47

2022-06-06T16:47

2022-06-06T16:47

происшествия

сергей дунаев

максим мищенко

россия

украина

донецкая народная республика

мвд днр

московский областной суд

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении банды, созданной в Киеве в 2014 году для похищения граждан России, завладения их имуществом и организации убийств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова", - говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, похищении человека, грабеже, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, покушении на убийство, превышении должностных полномочий, контрабанде вооружения.Как полагает следствие, с апреля 2014 по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, имеющие в прошлом отношение к деятельности силовых структур Украины, создали в Киеве преступное сообщество. В его деятельность были вовлечены 11 фигурантов дела. Целью банды стало похищение граждан России с последующим перемещением на Украину, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений.В частности, злоумышленники в 2020 году в Челябинске похитили предпринимателя, чтобы завладеть его компьютерами, при помощи которых злоумышленники получили доступ к криптовалюте и украли биткоины более чем на 50 миллионов рублей. Также члены банды попытались похитить в России участника народного ополчения ДНР. На территории ДНР они покушались на убийство сотрудника МВД ДНР, на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие. Кроме того, данными лицами совершались незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, контрабанда огнестрельного оружия."После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемыми заявлены ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Расследование дела в отношении Игоря Мищенко, Байдалы, Шиманского и иных организаторов и руководителей преступного сообщества продолжается", - отмечается в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/dnr-1791293733.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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украина

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происшествия, сергей дунаев, максим мищенко, россия, украина, донецкая народная республика, мвд днр, московский областной суд