Члены украинской банды ответят за похищения и грабежи в российском суде
Генпрокуратура: члены украинской банды ответят за похищения и грабежи в российском суде
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении банды, созданной в Киеве в 2014 году для похищения граждан России, завладения их имуществом и организации убийств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, похищении человека, грабеже, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, покушении на убийство, превышении должностных полномочий, контрабанде вооружения.
Как полагает следствие, с апреля 2014 по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, имеющие в прошлом отношение к деятельности силовых структур Украины, создали в Киеве преступное сообщество. В его деятельность были вовлечены 11 фигурантов дела. Целью банды стало похищение граждан России с последующим перемещением на Украину, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений.
В частности, злоумышленники в 2020 году в Челябинске похитили предпринимателя, чтобы завладеть его компьютерами, при помощи которых злоумышленники получили доступ к криптовалюте и украли биткоины более чем на 50 миллионов рублей. Также члены банды попытались похитить в России участника народного ополчения ДНР. На территории ДНР они покушались на убийство сотрудника МВД ДНР, на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие. Кроме того, данными лицами совершались незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, контрабанда огнестрельного оружия.
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемыми заявлены ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Расследование дела в отношении Игоря Мищенко, Байдалы, Шиманского и иных организаторов и руководителей преступного сообщества продолжается", - отмечается в релизе.