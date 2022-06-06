https://ria.ru/20220606/sud-1793384390.html
Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера почти 1,5 миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера почти 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.06.2022
Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера почти 1,5 миллиарда рублей
Сыктывкарский городской суд в рамках иска комитета имущественных и земельных отношений Коми взыскал с осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:23
2022-06-06T10:23
2022-06-06T10:23
россия
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
москва
криминал
вячеслав гайзер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд в рамках иска комитета имущественных и земельных отношений Коми взыскал с осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера и его подельников около 1,5 миллиарда рублей в счет нанесённого ущерба, сообщили в пресс-службе суда."Решением Сыктывкарского городского суда солидарно взыскано с Гайзера В.М., Чернова А.Л., Торлопова В.А., Веселова В.П., Ковзеля И.В., Моториной Н.В., Кудинова И.П., Малярова В.Н., Смешного С.В., Хрузина М.Ю., Третьякова А.А., Москвина Д.В. с учетом солидарной ответственности с ООО "Металлургическая лизинговая компания" в доход республиканского бюджета 1 449 970 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением", - сообщает пресс-служба суда.В своем иске комитет просил вернуть в государственную собственность Коми 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", внесенных в качестве вклада в уставной капитал ООО "Металлургическая лизинговая компания" в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
https://ria.ru/20220104/sud-1766565808.html
https://ria.ru/20210804/udo-1744318474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), москва, криминал, вячеслав гайзер
Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера почти 1,5 миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера и его подельников почти 1,5 миллиарда рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд в рамках иска комитета имущественных и земельных отношений Коми взыскал с осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера и его подельников около 1,5 миллиарда рублей в счет нанесённого ущерба, сообщили в пресс-службе суда.
"Решением Сыктывкарского городского суда солидарно взыскано с Гайзера В.М., Чернова А.Л., Торлопова В.А., Веселова В.П., Ковзеля И.В., Моториной Н.В., Кудинова И.П., Малярова В.Н., Смешного С.В., Хрузина М.Ю., Третьякова А.А., Москвина Д.В. с учетом солидарной ответственности с ООО "Металлургическая лизинговая компания" в доход республиканского бюджета 1 449 970 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением", - сообщает пресс-служба суда.
В своем иске комитет просил вернуть в государственную собственность Коми 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", внесенных в качестве вклада в уставной капитал ООО "Металлургическая лизинговая компания" в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Осенью 2019 года Мосгорсуд
признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ
, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве
ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин
прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.