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Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 320 снарядов и мин по 18 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила в понедельник народная... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:49
2022-06-06T19:59
в мире
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 320 снарядов и мин по 18 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила в понедельник народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более 320 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155-, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов... Огонь велся по районам 18 населенных пунктов республики", - говорится в заявлении официального представителя ведомства.Отмечается, что погибли два мирных жителя, еще десять получили ранения. Также повреждены 23 жилых дома и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире
19:49 06.06.2022 (обновлено: 19:59 06.06.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 320 снарядов и мин по 18 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила в понедельник народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 320 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155-, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов... Огонь велся по районам 18 населенных пунктов республики", - говорится в заявлении официального представителя ведомства.
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Отмечается, что погибли два мирных жителя, еще десять получили ранения. Также повреждены 23 жилых дома и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
 
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