https://ria.ru/20220606/stskk-1793582317.html

Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 320 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 320 снарядов и мин по 18 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила в понедельник народная... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:49

2022-06-06T19:49

2022-06-06T19:59

в мире

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 320 снарядов и мин по 18 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила в понедельник народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более 320 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155-, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов... Огонь велся по районам 18 населенных пунктов республики", - говорится в заявлении официального представителя ведомства.Отмечается, что погибли два мирных жителя, еще десять получили ранения. Также повреждены 23 жилых дома и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

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