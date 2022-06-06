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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:28
2022-06-06T19:28
2022-06-06T19:28
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что украинские войска несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка минами калибром 120 миллиметров и снарядами калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку