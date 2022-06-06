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При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
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При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ
Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина), сообщил местный телеканал WITN. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:02
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в мире
сша
северная каролина
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина), сообщил местный телеканал WITN.Отмечается, что, по словам представителя местных властей, пострадавший получил ранение, не угрожающее жизни. Подчеркивается, что стрельба "носила бытовой характер", стрелявший скрылся с места происшествия.Личность стрелявшего установлена, его разыскивают.
сша
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в мире, сша, северная каролина, вашингтон
06:02 06.06.2022
 
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ

WITN: при стрельбе в больнице в городе Голдсборо в США пострадал один человек

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина), сообщил местный телеканал WITN.
Отмечается, что, по словам представителя местных властей, пострадавший получил ранение, не угрожающее жизни. Подчеркивается, что стрельба "носила бытовой характер", стрелявший скрылся с места происшествия.
Личность стрелявшего установлена, его разыскивают.
 
В миреСШАСеверная КаролинаВашингтон
 
 
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