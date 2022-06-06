https://ria.ru/20220606/strelba-1793347998.html
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ
Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина), сообщил местный телеканал WITN. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:02
2022-06-06T06:02
2022-06-06T06:02
в мире
сша
северная каролина
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина), сообщил местный телеканал WITN.Отмечается, что, по словам представителя местных властей, пострадавший получил ранение, не угрожающее жизни. Подчеркивается, что стрельба "носила бытовой характер", стрелявший скрылся с места происшествия.Личность стрелявшего установлена, его разыскивают.
сша
северная каролина
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северная каролина, вашингтон
При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ
WITN: при стрельбе в больнице в городе Голдсборо в США пострадал один человек