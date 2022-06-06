https://ria.ru/20220606/strelba-1793347998.html

При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ

При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022

При стрельбе в больнице в США пострадал один человек, сообщили СМИ

Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина), сообщил местный телеканал WITN. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T06:02

2022-06-06T06:02

2022-06-06T06:02

в мире

сша

северная каролина

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе в больнице в американском городе Голдсборо (штат Северная Каролина), сообщил местный телеканал WITN.Отмечается, что, по словам представителя местных властей, пострадавший получил ранение, не угрожающее жизни. Подчеркивается, что стрельба "носила бытовой характер", стрелявший скрылся с места происшествия.Личность стрелявшего установлена, его разыскивают.

сша

северная каролина

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, северная каролина, вашингтон