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США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров

США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров - РИА Новости, 06.06.2022

США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров

США ждут на саммите Америк 68 делегаций, включая не менее 23 глав государств и правительств, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T23:37

2022-06-06T23:37

2022-06-06T23:37

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

джо байден

камала харрис

сша

лос-анджелес

куба

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США ждут на саммите Америк 68 делегаций, включая не менее 23 глав государств и правительств, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Американские власти решили не звать в Лос-Анджелес "недемократичных" лидеров Кубы, Никарагуа и Венесуэлы и рискуют недосчитаться других участников, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора."Я надеюсь, что у нас будут 68 делегаций, включая организации и наблюдателей. У нас есть по меньшей мере 23 главы государств и правительств... Уровень представительства будет на уровне того, что мы видели в прошлом", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Она добавила, что администрация США будет представлена десятком министров, не считая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.Начинающийся в понедельник саммит соберет представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Среди намеченных к обсуждению тем заявлены коронавирусная пандемия с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и социальной защиты, угрозы демократии, климатический кризис, "недостаток справедливого доступа к экономическим, социальным и политическим возможностям".

https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html

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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, камала харрис, сша, лос-анджелес, куба