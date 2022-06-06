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США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров - РИА Новости, 06.06.2022
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США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров
США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров - РИА Новости, 06.06.2022
США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров
США ждут на саммите Америк 68 делегаций, включая не менее 23 глав государств и правительств, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T23:37
2022-06-06T23:37
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
джо байден
камала харрис
сша
лос-анджелес
куба
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США ждут на саммите Америк 68 делегаций, включая не менее 23 глав государств и правительств, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Американские власти решили не звать в Лос-Анджелес "недемократичных" лидеров Кубы, Никарагуа и Венесуэлы и рискуют недосчитаться других участников, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора."Я надеюсь, что у нас будут 68 делегаций, включая организации и наблюдателей. У нас есть по меньшей мере 23 главы государств и правительств... Уровень представительства будет на уровне того, что мы видели в прошлом", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Она добавила, что администрация США будет представлена десятком министров, не считая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.Начинающийся в понедельник саммит соберет представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.Среди намеченных к обсуждению тем заявлены коронавирусная пандемия с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и социальной защиты, угрозы демократии, климатический кризис, "недостаток справедливого доступа к экономическим, социальным и политическим возможностям".
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, камала харрис, сша, лос-анджелес, куба
23:37 06.06.2022
 
США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 лидеров

США ждут на саммите Америк 68 делегаций, не менее 23 глав государств и правительств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание миссии США
Здание миссии США - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание миссии США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США ждут на саммите Америк 68 делегаций, включая не менее 23 глав государств и правительств, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Американские власти решили не звать в Лос-Анджелес "недемократичных" лидеров Кубы, Никарагуа и Венесуэлы и рискуют недосчитаться других участников, включая президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
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"Я надеюсь, что у нас будут 68 делегаций, включая организации и наблюдателей. У нас есть по меньшей мере 23 главы государств и правительств... Уровень представительства будет на уровне того, что мы видели в прошлом", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Она добавила, что администрация США будет представлена десятком министров, не считая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
Начинающийся в понедельник саммит соберет представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Помимо традиционной встречи лидеров, в Лос-Анджелесе пройдут форумы представителей гражданского общества, молодежи и глав компаний, представленных в регионе.
Среди намеченных к обсуждению тем заявлены коронавирусная пандемия с ее последствиями для здравоохранения, экономики, образования и социальной защиты, угрозы демократии, климатический кризис, "недостаток справедливого доступа к экономическим, социальным и политическим возможностям".
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В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорДжо БайденКамала ХаррисСШАЛос-АнджелесКуба
 
 
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