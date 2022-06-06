В США утверждают, что предоставляют Украине только средства для защиты
Представитель Белого дома Жан-Пьер: мы даем им возможности, чтобы защитить территории
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США предоставляют Украине только средства для защиты.
"Мы предоставляем им возможности, чтобы защитить территории", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Так она ответила на просьбу прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что РФ может применить средства поражения по тем объектам, по которым удары еще не наносились в ответ на поставки Украине ракет дальнего действия.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент России ранее предупредил о последствиях в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Россия будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились, заявил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".