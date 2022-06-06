Рейтинг@Mail.ru
США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/ssha-1793586366.html
США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня
США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня - РИА Новости, 06.06.2022
США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня
Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает третью встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщило министерство... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:14
2022-06-06T20:22
в мире
брюссель
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767157095_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_64ca4ba23e219d51d33dee0afc9af7a3.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает третью встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщило министерство обороны США.Форум, который обычно собирает представителей четырех десятков государств, посвящен обсуждению потребностей украинских военных в оружии и боеприпасах."Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников генеральных штабов со всего мира обсудить продолжающийся кризис на Украине", - сказано в сообщении.Первая такая встреча прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии, вторая проводилась в мае в дистанционном режиме. В Брюсселе делегации стран-доноров вновь будут совещаться очно.
https://ria.ru/20220606/zerno-1793343954.html
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
брюссель
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767157095_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_f47e83cc551da9723e67a21c01482dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, германия
20:14 06.06.2022 (обновлено: 20:22 06.06.2022)
 
США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня

США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает третью встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщило министерство обороны США.
Форум, который обычно собирает представителей четырех десятков государств, посвящен обсуждению потребностей украинских военных в оружии и боеприпасах.
Пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 02:32
СМИ: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины
"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников генеральных штабов со всего мира обсудить продолжающийся кризис на Украине", - сказано в сообщении.
Первая такая встреча прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии, вторая проводилась в мае в дистанционном режиме. В Брюсселе делегации стран-доноров вновь будут совещаться очно.
Солдаты Вооруженных сил Германии во время учений НАТО на военном полигоне в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 08:00
Кому угрожает появление самой большой армии в Европе
 
В миреБрюссельГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала