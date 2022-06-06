https://ria.ru/20220606/ssha-1793586366.html

США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня

США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня - РИА Новости, 06.06.2022

США проведут третью встречу стран-доноров военной помощи Украине 15 июня

Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает третью встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщило министерство... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:14

2022-06-06T20:14

2022-06-06T20:22

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брюссель

германия

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает третью встречу стран, оказывающих военную помощь Украине, 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщило министерство обороны США.Форум, который обычно собирает представителей четырех десятков государств, посвящен обсуждению потребностей украинских военных в оружии и боеприпасах."Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников генеральных штабов со всего мира обсудить продолжающийся кризис на Украине", - сказано в сообщении.Первая такая встреча прошла в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии, вторая проводилась в мае в дистанционном режиме. В Брюсселе делегации стран-доноров вновь будут совещаться очно.

https://ria.ru/20220606/zerno-1793343954.html

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брюссель

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в мире, брюссель, германия