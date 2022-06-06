https://ria.ru/20220606/ssha-1793582837.html

Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу

Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу - РИА Новости, 06.06.2022

Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу

Американский суд выдал ордер на арест двух воздушных судов по запросу ФБР, обвинившего российского предпринимателя Романа Абрамовича в нарушении санкций при... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:56

2022-06-06T19:56

2022-06-06T19:56

в мире

роман абрамович

россия

сша

нью-йорк (город)

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155116/52/1551165263_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6180b0e22ac5e6aa22593005f211ed9.jpg

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Американский суд выдал ордер на арест двух воздушных судов по запросу ФБР, обвинившего российского предпринимателя Романа Абрамовича в нарушении санкций при реэкспорте обоих самолетов в Россию."Я согласна с наличием возможных оснований полагать, что описанная собственность подлежит аресту и гражданской конфискации", - сказано в постановлении судьи окружного суда США по южному округу Нью-Йорка Сары Кейв.Ордер распространяется на самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.ФБР утверждает, что оба воздушных судна через цепочку компаний принадлежат российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, который переправил их в Россию после вступления в силу антироссийских санкций, требующих предварительного согласования подобного реэкспорта.

https://ria.ru/20220604/truphone-1793070398.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роман абрамович, россия, сша, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша