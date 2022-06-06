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Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу - РИА Новости, 06.06.2022
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Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу
Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу - РИА Новости, 06.06.2022
Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу
Американский суд выдал ордер на арест двух воздушных судов по запросу ФБР, обвинившего российского предпринимателя Романа Абрамовича в нарушении санкций при... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:56
2022-06-06T19:56
в мире
роман абрамович
россия
сша
нью-йорк (город)
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Американский суд выдал ордер на арест двух воздушных судов по запросу ФБР, обвинившего российского предпринимателя Романа Абрамовича в нарушении санкций при реэкспорте обоих самолетов в Россию."Я согласна с наличием возможных оснований полагать, что описанная собственность подлежит аресту и гражданской конфискации", - сказано в постановлении судьи окружного суда США по южному округу Нью-Йорка Сары Кейв.Ордер распространяется на самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.ФБР утверждает, что оба воздушных судна через цепочку компаний принадлежат российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, который переправил их в Россию после вступления в силу антироссийских санкций, требующих предварительного согласования подобного реэкспорта.
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в мире, роман абрамович, россия, сша, нью-йорк (город), федеральное бюро расследований сша
19:56 06.06.2022
 
Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу

Суд в США по запросу ФБР выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу

CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin AtlanticСамолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin Atlantic
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Американский суд выдал ордер на арест двух воздушных судов по запросу ФБР, обвинившего российского предпринимателя Романа Абрамовича в нарушении санкций при реэкспорте обоих самолетов в Россию.
"Я согласна с наличием возможных оснований полагать, что описанная собственность подлежит аресту и гражданской конфискации", - сказано в постановлении судьи окружного суда США по южному округу Нью-Йорка Сары Кейв.
Бизнесмен Роман Абрамович
4 июня, 02:06
Бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов, пишет СМИ
Ордер распространяется на самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.
ФБР утверждает, что оба воздушных судна через цепочку компаний принадлежат российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, который переправил их в Россию после вступления в силу антироссийских санкций, требующих предварительного согласования подобного реэкспорта.
 
В миреРоман АбрамовичРоссияСШАНью-Йорк (город)Федеральное бюро расследований США
 
 
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