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США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины

США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 06.06.2022

США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины

США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:49

2022-06-06T17:49

2022-06-06T17:57

в мире

джо байден

сша

босния и герцеговина

республика сербская

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары, сообщило американское министерство финансов.В санкционный список также добавлен Ален Серанич, занимающий пост министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Сербской, которая входит в состав Федерации Боснии и Герцеговины.Год назад президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий блокировать собственность и вводить визовые ограничения против граждан западнобалканских государств, которых американские власти заподозрят в "дестабилизации" региона.

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204647.html

сша

босния и герцеговина

республика сербская

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в мире, джо байден, сша, босния и герцеговина, республика сербская