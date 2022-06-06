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США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 06.06.2022
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США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины
США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 06.06.2022
США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины
США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:49
2022-06-06T17:57
в мире
джо байден
сша
босния и герцеговина
республика сербская
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары, сообщило американское министерство финансов.В санкционный список также добавлен Ален Серанич, занимающий пост министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Сербской, которая входит в состав Федерации Боснии и Герцеговины.Год назад президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий блокировать собственность и вводить визовые ограничения против граждан западнобалканских государств, которых американские власти заподозрят в "дестабилизации" региона.
https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204647.html
сша
босния и герцеговина
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в мире, джо байден, сша, босния и герцеговина, республика сербская
17:49 06.06.2022 (обновлено: 17:57 06.06.2022)
 
США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины

Министерство финансов США ввело санкции против президента Боснии и Герцеговины Чавары

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Боснии и Герцеговины
Флаг Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Боснии и Герцеговины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары, сообщило американское министерство финансов.
В санкционный список также добавлен Ален Серанич, занимающий пост министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Сербской, которая входит в состав Федерации Боснии и Герцеговины.
Год назад президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий блокировать собственность и вводить визовые ограничения против граждан западнобалканских государств, которых американские власти заподозрят в "дестабилизации" региона.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 23:01
Запад хочет манипулировать Боснией в своих интересах, заявил Лавров
 
В миреДжо БайденСШАБосния и ГерцеговинаРеспублика Сербская
 
 
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