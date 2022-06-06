https://ria.ru/20220606/ssha-1793415620.html

СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов

СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов - РИА Новости, 06.06.2022

СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов

Белый дом и президент США Джо Байден пребывают в отчаянии из-за своей неспособности преодолеть волну вызовов, угрожающих захлестнуть администрацию, сообщает... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:03

2022-06-06T12:03

2022-06-06T12:15

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Белый дом и президент США Джо Байден пребывают в отчаянии из-за своей неспособности преодолеть волну вызовов, угрожающих захлестнуть администрацию, сообщает издание Politico в центральном материале сайта.Среди вызовов, с которыми столкнулся Белый дом, издание перечисляет глобальную инфляцию, растущие цены на топливо, спецоперацию России на Украине, позицию Верховного суда относительно права на аборты, потенциально возрождающаяся пандемия, законодательный тупик, в котором оказалась инициатива об ограничении права на владение оружием."В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается либо ограниченным, либо беспомощным в своих усилиях по отражению обрушивающихся на него ударов. Моральный дух его сотрудников падает", - говорится в материале.Касаясь реакции Байдена на сложившуюся ситуацию, издание со ссылкой на источники утверждает, что президент гораздо более склонен к употреблению крепких выражений, чем это известно широкой публике. В частности, он продемонстрировал эту склонность, узнав об остром дефиците детского питания в США.Издание предупреждает, что несмотря на похвалы, которые Байден получает за решительную помощь Украине, на промежуточных выборах этой осенью избирателей будут волновать совсем другие последствия украинского конфликта: возросшая нагрузка на цепочки поставок, усиливающая инфляцию и, что наиболее болезненно для Белого дома, взлет цен на бензин.Как отмечается, окружение Байдена опасается параллелей с 39-м президентом Джимми Картером, который не смог переизбраться на второй срок из-за экономических и инфляционных проблем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/himars-1793285837.html

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