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СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов - РИА Новости, 06.06.2022
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СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов
СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов - РИА Новости, 06.06.2022
СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов
Белый дом и президент США Джо Байден пребывают в отчаянии из-за своей неспособности преодолеть волну вызовов, угрожающих захлестнуть администрацию, сообщает... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:03
2022-06-06T12:15
в мире
сша
украина
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Белый дом и президент США Джо Байден пребывают в отчаянии из-за своей неспособности преодолеть волну вызовов, угрожающих захлестнуть администрацию, сообщает издание Politico в центральном материале сайта.Среди вызовов, с которыми столкнулся Белый дом, издание перечисляет глобальную инфляцию, растущие цены на топливо, спецоперацию России на Украине, позицию Верховного суда относительно права на аборты, потенциально возрождающаяся пандемия, законодательный тупик, в котором оказалась инициатива об ограничении права на владение оружием."В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается либо ограниченным, либо беспомощным в своих усилиях по отражению обрушивающихся на него ударов. Моральный дух его сотрудников падает", - говорится в материале.Касаясь реакции Байдена на сложившуюся ситуацию, издание со ссылкой на источники утверждает, что президент гораздо более склонен к употреблению крепких выражений, чем это известно широкой публике. В частности, он продемонстрировал эту склонность, узнав об остром дефиците детского питания в США.Издание предупреждает, что несмотря на похвалы, которые Байден получает за решительную помощь Украине, на промежуточных выборах этой осенью избирателей будут волновать совсем другие последствия украинского конфликта: возросшая нагрузка на цепочки поставок, усиливающая инфляцию и, что наиболее болезненно для Белого дома, взлет цен на бензин.Как отмечается, окружение Байдена опасается параллелей с 39-м президентом Джимми Картером, который не смог переизбраться на второй срок из-за экономических и инфляционных проблем.
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в мире, сша, украина, россия, джо байден
12:03 06.06.2022 (обновлено: 12:15 06.06.2022)
 
СМИ: Байден может провалиться на выборах из-за волны нерешаемых кризисов

Politico: в Белом доме опасаются, что Байден провалится на выборах из-за волны кризисов

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Белый дом и президент США Джо Байден пребывают в отчаянии из-за своей неспособности преодолеть волну вызовов, угрожающих захлестнуть администрацию, сообщает издание Politico в центральном материале сайта.
Среди вызовов, с которыми столкнулся Белый дом, издание перечисляет глобальную инфляцию, растущие цены на топливо, спецоперацию России на Украине, позицию Верховного суда относительно права на аборты, потенциально возрождающаяся пандемия, законодательный тупик, в котором оказалась инициатива об ограничении права на владение оружием.
"В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается либо ограниченным, либо беспомощным в своих усилиях по отражению обрушивающихся на него ударов. Моральный дух его сотрудников падает", - говорится в материале.
Касаясь реакции Байдена на сложившуюся ситуацию, издание со ссылкой на источники утверждает, что президент гораздо более склонен к употреблению крепких выражений, чем это известно широкой публике. В частности, он продемонстрировал эту склонность, узнав об остром дефиците детского питания в США.
Издание предупреждает, что несмотря на похвалы, которые Байден получает за решительную помощь Украине, на промежуточных выборах этой осенью избирателей будут волновать совсем другие последствия украинского конфликта: возросшая нагрузка на цепочки поставок, усиливающая инфляцию и, что наиболее болезненно для Белого дома, взлет цен на бензин.
Как отмечается, окружение Байдена опасается параллелей с 39-м президентом Джимми Картером, который не смог переизбраться на второй срок из-за экономических и инфляционных проблем.
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