https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793450874.html

В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков

В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2022

В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков

В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:27

2022-06-06T13:27

2022-06-06T13:52

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

госдума рф

вячеслав никонов

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в интервью "Комсомольской правде", что сейчас в спецоперации "все идет весьма удачно" для Вооруженных сил России и что "по оценке специалистов, если вначале потери были один к десяти наши и украинские, то сейчас - где-то один к тридцати"."Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм Никонова.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793439512.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, госдума рф, вячеслав никонов