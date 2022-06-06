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В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793450874.html
В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков
В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2022
В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков
В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:27
2022-06-06T13:52
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
госдума рф
вячеслав никонов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в интервью "Комсомольской правде", что сейчас в спецоперации "все идет весьма удачно" для Вооруженных сил России и что "по оценке специалистов, если вначале потери были один к десяти наши и украинские, то сейчас - где-то один к тридцати"."Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм Никонова.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, госдума рф, вячеслав никонов
13:27 06.06.2022 (обновлено: 13:52 06.06.2022)
 
В Кремле разделяют оптимизм по поводу спецоперации, заявил Песков

Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в интервью "Комсомольской правде", что сейчас в спецоперации "все идет весьма удачно" для Вооруженных сил России и что "по оценке специалистов, если вначале потери были один к десяти наши и украинские, то сейчас - где-то один к тридцати".
"Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оптимизм Никонова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковГосдума РФВячеслав Никонов
 
 
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