https://ria.ru/20220606/spetslager-1793573506.html
На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных
На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных - РИА Новости, 06.06.2022
На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных
На западе Украины создали специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:53
2022-06-06T18:53
2022-06-06T19:29
в мире
татьяна москалькова
петер маурер
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международный комитет красного креста (мккк)
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. На западе Украины создали специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала "Рада"."Что касается военнопленных, которых только захватили, или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины", — сообщил он.Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило готовность после полного окончания боев освободить российских военнопленных, но при этом Киев оставляет за собой право привлекать их к ответственности. В свою очередь, заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил необходимость трибунала для украинских военных, взятых в плен на "Азовстали", тогда как глава ДНР Денис Пушилин отметил, что это произойдет неизбежно.В мае уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их. В МККК запрос получили и пообещали ответить.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220606/azovstal-1793574943.html
https://ria.ru/20220606/most-1793546123.html
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в мире, татьяна москалькова, петер маурер, владимир путин, украина, россия, донбасс, международный комитет красного креста (мккк)
18:53 06.06.2022 (обновлено: 19:29 06.06.2022)
На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных
На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен