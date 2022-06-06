https://ria.ru/20220606/solovev-1793406069.html

В деле о покушении на Соловьева появился новый фигурант

В деле о покушении на Соловьева появился новый фигурант - РИА Новости, 06.06.2022

В деле о покушении на Соловьева появился новый фигурант

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:38

2022-06-06T11:38

2022-06-06T14:50

происшествия

москва

владимир соловьев (телеведущий)

вгтрк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

дмитрий киселев

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее о том, что некий Тимофей Мокий проходит по этому уголовному делу, не сообщалось. При этом в Басманном суде подтвердили, что он попал в СИЗО именно в связи с подготовкой покушения на Соловьева.В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева.В ведомстве отметили, что члены преступной группы признались в подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.При обыске у них изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистскую литературу и атрибутику.Пятерых из шести задержанных Басманный суд в конце апреля отправил в СИЗО. Все они обвиняются в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом".Шестого задержанного тогда, по утверждению Telegram-каналов, оставили в статусе свидетеля, но это был не Тимофей Мокий, а Денис Волошин. При этом в конце мая он вновь попал в криминальную сводку, получив 15 суток ареста по административному протоколу за демонстрацию нацистского приветствия в центре Москвы.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности, Олеся Бузины.* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, владимир соловьев (телеведущий), вгтрк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, дмитрий киселев, маргарита симоньян