https://ria.ru/20220606/smi-1793611775.html

Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам

Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам - РИА Новости, 06.06.2022

Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам

США продолжают взаимодействовать с российскими СМИ, выдавать визы журналистам, ничьи аккредитации для работы в стране не отзывались, сообщил официальный... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T22:47

2022-06-06T22:47

2022-06-06T22:51

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США продолжают взаимодействовать с российскими СМИ, выдавать визы журналистам, ничьи аккредитации для работы в стране не отзывались, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс."США продолжают выдавать визы квалифицированным журналистам из России. Мы не отзывали аккредитацию никого из российских журналистов, работающих в США", - заявил Прайс на брифинге.Так он прокомментировал информацию о посещении аккредитованными сотрудниками американских СМИ МИД РФ, в рамках которого журналистам было заявлено о возможных ответных мерах, если Вашингтон не поменяет отношение к сотрудникам российских медиа."США продолжают продолжают работать с российскими новостными структурами", - подчеркнул Прайс.Он отметил, что несмотря на введение санкций против трех российских центральных телеканалов, "другие юридические лица, в том числе связанные с государством, остаются не подвергнутыми санкциям".

https://ria.ru/20220606/ssha-1793586366.html

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