https://ria.ru/20220606/smi-1793611775.html
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам - РИА Новости, 06.06.2022
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам
США продолжают взаимодействовать с российскими СМИ, выдавать визы журналистам, ничьи аккредитации для работы в стране не отзывались, сообщил официальный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:47
2022-06-06T22:47
2022-06-06T22:51
в мире
россия
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059897_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_65cba579f4a3bc5ebc1fa8728ba1e600.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США продолжают взаимодействовать с российскими СМИ, выдавать визы журналистам, ничьи аккредитации для работы в стране не отзывались, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс."США продолжают выдавать визы квалифицированным журналистам из России. Мы не отзывали аккредитацию никого из российских журналистов, работающих в США", - заявил Прайс на брифинге.Так он прокомментировал информацию о посещении аккредитованными сотрудниками американских СМИ МИД РФ, в рамках которого журналистам было заявлено о возможных ответных мерах, если Вашингтон не поменяет отношение к сотрудникам российских медиа."США продолжают продолжают работать с российскими новостными структурами", - подчеркнул Прайс.Он отметил, что несмотря на введение санкций против трех российских центральных телеканалов, "другие юридические лица, в том числе связанные с государством, остаются не подвергнутыми санкциям".
https://ria.ru/20220606/ssha-1793586366.html
https://ria.ru/20220606/ssha-1793582837.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059897_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_fe33391e84410bebd69ae1eaabefb157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат)
22:47 06.06.2022 (обновлено: 22:51 06.06.2022)
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам
Нед Прайс: США продолжают выдавать визы российским журналистам