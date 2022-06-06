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Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам - РИА Новости, 06.06.2022
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Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам - РИА Новости, 06.06.2022
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам
США продолжают взаимодействовать с российскими СМИ, выдавать визы журналистам, ничьи аккредитации для работы в стране не отзывались, сообщил официальный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:47
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США продолжают взаимодействовать с российскими СМИ, выдавать визы журналистам, ничьи аккредитации для работы в стране не отзывались, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс."США продолжают выдавать визы квалифицированным журналистам из России. Мы не отзывали аккредитацию никого из российских журналистов, работающих в США", - заявил Прайс на брифинге.Так он прокомментировал информацию о посещении аккредитованными сотрудниками американских СМИ МИД РФ, в рамках которого журналистам было заявлено о возможных ответных мерах, если Вашингтон не поменяет отношение к сотрудникам российских медиа."США продолжают продолжают работать с российскими новостными структурами", - подчеркнул Прайс.Он отметил, что несмотря на введение санкций против трех российских центральных телеканалов, "другие юридические лица, в том числе связанные с государством, остаются не подвергнутыми санкциям".
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в мире, россия, вашингтон (штат)
22:47 06.06.2022 (обновлено: 22:51 06.06.2022)
 
Госдеп заявил, что продолжает выдавать визы российским журналистам

Нед Прайс: США продолжают выдавать визы российским журналистам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к переговорам США-РФ в Женеве
Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США продолжают взаимодействовать с российскими СМИ, выдавать визы журналистам, ничьи аккредитации для работы в стране не отзывались, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"США продолжают выдавать визы квалифицированным журналистам из России. Мы не отзывали аккредитацию никого из российских журналистов, работающих в США", - заявил Прайс на брифинге.
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Так он прокомментировал информацию о посещении аккредитованными сотрудниками американских СМИ МИД РФ, в рамках которого журналистам было заявлено о возможных ответных мерах, если Вашингтон не поменяет отношение к сотрудникам российских медиа.
"США продолжают продолжают работать с российскими новостными структурами", - подчеркнул Прайс.
Он отметил, что несмотря на введение санкций против трех российских центральных телеканалов, "другие юридические лица, в том числе связанные с государством, остаются не подвергнутыми санкциям".
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