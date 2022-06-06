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В МИД провели беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России
В МИД провели беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России - РИА Новости, 06.06.2022
В МИД провели беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России
Сотрудники американских СМИ, аккредитованные в России, в понедельник посетили МИД РФ, сообщил участник встречи, шеф-корреспондент американской телекомпании... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:09
2022-06-06T12:09
2022-06-06T13:43
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
сша
журналистика
политика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники американских СМИ, аккредитованные в России, в понедельник посетили МИД РФ, сообщил участник встречи, шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини.По его словам, его и коллег предупредили о возможных ответных мерах, если Вашингтон не поменяет свое отношение к российским журналистам, работающим в США."Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не поменяется, то, наверное, будет какой-то ответ", - сказал Алмардини, отвечая на вопрос РИА Новости о содержании встречи.На беседе с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой присутствовали сотрудники московских коррпунктов Wall Street Journal, CNN, AP, NPR, Alhurra TV и ряд других СМИ.
https://ria.ru/20220604/blokirovka-1793107609.html
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"Нам дали три месяца". В МИД РФ провели беседу с американскими журналистами
Сотрудники американских СМИ, аккредитованные в России, в понедельник посетили МИД РФ, сообщил участник встречи, шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини
2022-06-06T12:09
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, сша, журналистика, политика
12:09 06.06.2022 (обновлено: 13:43 06.06.2022)
В МИД провели беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России
Представитель МИД Захарова провела беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России