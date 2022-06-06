https://ria.ru/20220606/smi-1793417151.html

В МИД провели беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России

В МИД провели беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России - РИА Новости, 06.06.2022

В МИД провели беседу с американскими СМИ, аккредитованными в России

Сотрудники американских СМИ, аккредитованные в России, в понедельник посетили МИД РФ, сообщил участник встречи, шеф-корреспондент американской телекомпании... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:09

2022-06-06T12:09

2022-06-06T13:43

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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журналистика

политика

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники американских СМИ, аккредитованные в России, в понедельник посетили МИД РФ, сообщил участник встречи, шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини.По его словам, его и коллег предупредили о возможных ответных мерах, если Вашингтон не поменяет свое отношение к российским журналистам, работающим в США."Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не поменяется, то, наверное, будет какой-то ответ", - сказал Алмардини, отвечая на вопрос РИА Новости о содержании встречи.На беседе с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой присутствовали сотрудники московских коррпунктов Wall Street Journal, CNN, AP, NPR, Alhurra TV и ряд других СМИ.

https://ria.ru/20220604/blokirovka-1793107609.html

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"Нам дали три месяца". В МИД РФ провели беседу с американскими журналистами Сотрудники американских СМИ, аккредитованные в России, в понедельник посетили МИД РФ, сообщил участник встречи, шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини 2022-06-06T12:09 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, сша, журналистика, политика