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Крымский словарь по замещению англицизмов назвали "Говори по-русски" - РИА Новости, 06.06.2022
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Крымский словарь по замещению англицизмов назвали "Говори по-русски"
Крымский словарь по замещению англицизмов назвали "Говори по-русски" - РИА Новости, 06.06.2022
Крымский словарь по замещению англицизмов назвали "Говори по-русски"
Крымский словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, назвали "Говори по-русски", в него вошло свыше 100 русских вариантов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:27
2022-06-06T15:27
общество
россия
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Крымский словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, назвали "Говори по-русски", в него вошло свыше 100 русских вариантов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее он заявлял, что в республике разработали словарь по замене слов, заимствованных из иностранного языка. Кроме того, Константинов подчеркивал, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности.В апреле он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, речь идет об изменении ряда статей федерального закона "О рекламе"."Брошюра с переводом распространенных сегодня в разговорной речи англицизмов на русский язык называется "Говори по-русски". В ней представлено свыше 100 русских вариантов", - сказал Константинов.Словарь имеется в распоряжении РИА Новости. В начале словаря размещено сатирическое стихотворение с обильным количеством слов, заимствованных из иностранных языков. Начинается оно со слов: "А у нас сегодня воркшоп. А у вас?"В словаре, в частности, приводятся следующие варианты замены слов: апгрейд – обновление, улучшение; батл – соревнование, состязание; блокбастер – успешный фильм, букинг – бронирование; бебиситтер – няня; вау – ура, ах, здорово, класс; гаджет – цифровое устройство; гламур – роскошь, шик; гуглить – искать информацию в интернете; дедлайн – краткий срок; гуру – наставник; камон – да, ладно; кофе-брейк – короткий перерыв; кеш – наличные деньги; клининг - уборка; лук – образ; лузер – неудачник; ник – прозвище; ноу-хау – секрет производства; сиквел – продолжение; селфи – фотографирование себя; спойлер – раскрытие сюжетного поворота, траблы – проблемы; хайп – ажиотаж, шумиха; юзер – пользователь, уик-энд – выходные; флешмоб – массовая акция и прочие.
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россия
республика крым
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общество, россия, республика крым, владимир константинов
15:27 06.06.2022
 
Крымский словарь по замещению англицизмов назвали "Говори по-русски"

Константинов: крымский словарь по замещению англицизмов назвали "Говори по-русски"

© Fotolia / xyКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Крымский словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, назвали "Говори по-русски", в него вошло свыше 100 русских вариантов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее он заявлял, что в республике разработали словарь по замене слов, заимствованных из иностранного языка. Кроме того, Константинов подчеркивал, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 08:20
Константинов рассказал, как в Крыму борются с засильем иностранных слов
В апреле он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, речь идет об изменении ряда статей федерального закона "О рекламе".
"Брошюра с переводом распространенных сегодня в разговорной речи англицизмов на русский язык называется "Говори по-русски". В ней представлено свыше 100 русских вариантов", - сказал Константинов.
Словарь имеется в распоряжении РИА Новости. В начале словаря размещено сатирическое стихотворение с обильным количеством слов, заимствованных из иностранных языков. Начинается оно со слов: "А у нас сегодня воркшоп. А у вас?"
В словаре, в частности, приводятся следующие варианты замены слов: апгрейд – обновление, улучшение; батл – соревнование, состязание; блокбастер – успешный фильм, букинг – бронирование; бебиситтер – няня; вау – ура, ах, здорово, класс; гаджет – цифровое устройство; гламур – роскошь, шик; гуглить – искать информацию в интернете; дедлайн – краткий срок; гуру – наставник; камон – да, ладно; кофе-брейк – короткий перерыв; кеш – наличные деньги; клининг - уборка; лук – образ; лузер – неудачник; ник – прозвище; ноу-хау – секрет производства; сиквел – продолжение; селфи – фотографирование себя; спойлер – раскрытие сюжетного поворота, траблы – проблемы; хайп – ажиотаж, шумиха; юзер – пользователь, уик-энд – выходные; флешмоб – массовая акция и прочие.
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ОбществоРоссияРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
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