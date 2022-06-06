Крымский словарь по замещению англицизмов назвали "Говори по-русски"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Крымский словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, назвали "Говори по-русски", в него вошло свыше 100 русских вариантов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее он заявлял, что в республике разработали словарь по замене слов, заимствованных из иностранного языка. Кроме того, Константинов подчеркивал, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности.В апреле он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, речь идет об изменении ряда статей федерального закона "О рекламе"."Брошюра с переводом распространенных сегодня в разговорной речи англицизмов на русский язык называется "Говори по-русски". В ней представлено свыше 100 русских вариантов", - сказал Константинов.Словарь имеется в распоряжении РИА Новости. В начале словаря размещено сатирическое стихотворение с обильным количеством слов, заимствованных из иностранных языков. Начинается оно со слов: "А у нас сегодня воркшоп. А у вас?"В словаре, в частности, приводятся следующие варианты замены слов: апгрейд – обновление, улучшение; батл – соревнование, состязание; блокбастер – успешный фильм, букинг – бронирование; бебиситтер – няня; вау – ура, ах, здорово, класс; гаджет – цифровое устройство; гламур – роскошь, шик; гуглить – искать информацию в интернете; дедлайн – краткий срок; гуру – наставник; камон – да, ладно; кофе-брейк – короткий перерыв; кеш – наличные деньги; клининг - уборка; лук – образ; лузер – неудачник; ник – прозвище; ноу-хау – секрет производства; сиквел – продолжение; селфи – фотографирование себя; спойлер – раскрытие сюжетного поворота, траблы – проблемы; хайп – ажиотаж, шумиха; юзер – пользователь, уик-энд – выходные; флешмоб – массовая акция и прочие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Крымский словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, назвали "Говори по-русски", в него вошло свыше 100 русских вариантов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее он заявлял, что в республике разработали словарь по замене слов, заимствованных из иностранного языка. Кроме того, Константинов подчеркивал, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности.
В апреле он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, речь идет об изменении ряда статей федерального закона "О рекламе".
"Брошюра с переводом распространенных сегодня в разговорной речи англицизмов на русский язык называется "Говори по-русски". В ней представлено свыше 100 русских вариантов", - сказал Константинов.
Словарь имеется в распоряжении РИА Новости. В начале словаря размещено сатирическое стихотворение с обильным количеством слов, заимствованных из иностранных языков. Начинается оно со слов: "А у нас сегодня воркшоп. А у вас?"
В словаре, в частности, приводятся следующие варианты замены слов: апгрейд – обновление, улучшение; батл – соревнование, состязание; блокбастер – успешный фильм, букинг – бронирование; бебиситтер – няня; вау – ура, ах, здорово, класс; гаджет – цифровое устройство; гламур – роскошь, шик; гуглить – искать информацию в интернете; дедлайн – краткий срок; гуру – наставник; камон – да, ладно; кофе-брейк – короткий перерыв; кеш – наличные деньги; клининг - уборка; лук – образ; лузер – неудачник; ник – прозвище; ноу-хау – секрет производства; сиквел – продолжение; селфи – фотографирование себя; спойлер – раскрытие сюжетного поворота, траблы – проблемы; хайп – ажиотаж, шумиха; юзер – пользователь, уик-энд – выходные; флешмоб – массовая акция и прочие.
Тест
Носок или носков. Справились бы вы с ЕГЭ по русскому языку
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.