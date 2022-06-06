https://ria.ru/20220606/shri-lanka-1793425563.html
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета "Аэрофлота"
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 06.06.2022
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета "Аэрофлота"
Суд Шри-Ланки приостановил действие судебного решения, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, сообщает News First. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:31
2022-06-06T12:31
2022-06-06T13:58
туризм
туризм
шри-ланка
коломбо
москва
аэрофлот
airbus a330
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн — РИА Новости. Суд Шри-Ланки приостановил действие судебного решения, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну, сообщает News First."Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором", — пишет издание.Самолет "Аэрофлота" должен был вылететь из Коломбо в Москву 2 июня, но рейс отменили, так как Высокий коммерческий суд вынес судебный запрет по жалобе, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading. Российский МИД заявил протест послу Шри-Ланки, а "Аэрофлот" приостановил полеты в Коломбо.Власти Шри-Ланки подчеркнули, что не имеют отношения к аресту самолета. По словам премьер-министра Ранила Викремесингхе, это вопрос частного права, а не отношений между двумя странами. Суд также отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и Celestial Aviation Trading.
https://ria.ru/20220602/shri-lanka-1792685896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, шри-ланка, коломбо, москва, аэрофлот, airbus a330, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, самолеты
12:31 06.06.2022 (обновлено: 13:58 06.06.2022)
Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета "Аэрофлота"
Суд Шри-Ланки приостановил действие приказа о запрете на вылет самолета "Аэрофлота"