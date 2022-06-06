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В Госдуме сравнили западные страны с "крысиным королем" - РИА Новости, 06.06.2022
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В Госдуме сравнили западные страны с "крысиным королем"
В Госдуме сравнили западные страны с "крысиным королем" - РИА Новости, 06.06.2022
В Госдуме сравнили западные страны с "крысиным королем"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя ситуацию с закрытием соседними с Сербией государствами воздушного пространства для пролета... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:53
2022-06-06T07:53
сергей лавров
мария захарова
россия
украина
симферополь
в мире
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя ситуацию с закрытием соседними с Сербией государствами воздушного пространства для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил, что западные страны своей антироссийской политикой все больше напоминают "крысиного короля".По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье сообщила, что "страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова". Она отметила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров, но "страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".По его словам, участь "крысиного короля" незавидна, так как Россия не позволит, чтобы с ней вели себя по-хамски и неуважительно, опускаясь до различных ультиматумов, шантажа и угроз."Сегодня западные страны сами ускоряют процесс саморазрушения, пойдя на конфронтацию с Россией и спонсируя режим националистов на Украине. Мы надеемся, что простые жители западных стран осознают ошибочность курса своих властей, которые по указке американцев, не думая принимают консолидированные решения, несущие вред всем народам и миру на нашем континенте", — подчеркнул депутат.Крысиный король — существующий в природе феномен, когда живущие в одной норе несколько крыс или мышей запутываются или срастаются хвостами и не могут разделиться.
https://ria.ru/20220605/samolet-1793329430.html
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сергей лавров, мария захарова, россия, украина, симферополь, в мире, сербия
07:53 06.06.2022
 
В Госдуме сравнили западные страны с "крысиным королем"

Депутат Шеремет: западные страны своей политикой все больше напоминают "крысиного короля"

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя ситуацию с закрытием соседними с Сербией государствами воздушного пространства для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил, что западные страны своей антироссийской политикой все больше напоминают "крысиного короля".
По данным сербской газеты "Вечерне Новости", руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье сообщила, что "страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова". Она отметила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров, но "страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".

"В своем стремлении любым способом навредить России, включая поставки оружия на Украину, западные страны все больше напоминают крысиного короля. Их антироссийская политика не только переходит все рамки дозволенного, но и скатывается до таких мелких пакостей, как ситуация с самолетом главы дипломатического ведомства России", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, участь "крысиного короля" незавидна, так как Россия не позволит, чтобы с ней вели себя по-хамски и неуважительно, опускаясь до различных ультиматумов, шантажа и угроз.
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"Сегодня западные страны сами ускоряют процесс саморазрушения, пойдя на конфронтацию с Россией и спонсируя режим националистов на Украине. Мы надеемся, что простые жители западных стран осознают ошибочность курса своих властей, которые по указке американцев, не думая принимают консолидированные решения, несущие вред всем народам и миру на нашем континенте", — подчеркнул депутат.
Крысиный король — существующий в природе феномен, когда живущие в одной норе несколько крыс или мышей запутываются или срастаются хвостами и не могут разделиться.
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