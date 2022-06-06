https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html

Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита Лаврова

Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022

Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита Лаврова

Президент Сербии Александр Вучич высказал неудовольствие из-за препятствий для визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова и подчеркнул, что продолжит... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:58

2022-06-06T14:58

2022-06-06T17:02

в мире

александр вучич

сербия

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал неудовольствие из-за препятствий для визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова и подчеркнул, что продолжит проводить самостоятельную политику, сообщила администрация сербского лидера.Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный на 6-7 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается, он также принес главе государства подтверждающие документы."Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова. Он сказал, что Сербия, вопреки всему, будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнерских отношений со странами на всех континентах, а также продолжит соблюдение военного нейтралитета", - сообщила администрация сербского президента по итогам встречи.Стороны также ждут, что вскоре состоится встреча главы МИД Сербии Николы Селаковича и министра иностранных дел России.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита. По его словам, раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи. Он добавил, что РФ не планирует ответных мер за сорванный визит.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461951.html

https://ria.ru/20220606/posly-1793404123.html

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вучич, сербия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)