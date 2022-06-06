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Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву - РИА Новости, 06.06.2022
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Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву
Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву - РИА Новости, 06.06.2022
Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву
Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:23
2022-06-06T13:39
политика
россия
сербия
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы пригласили Николу Селаковича, министра иностранных дел, посетить в самое ближайшее время Россию с визитом. Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь - рейсовый или специальный - не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня.
https://ria.ru/20220606/samolet-1793454526.html
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политика, россия, сербия, сергей лавров
13:23 06.06.2022 (обновлено: 13:39 06.06.2022)
 
Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву

Лавров: Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву в ближайшее время

© Фото предоставлено МИД СербииМинистр иностранных дел Сербии Никола Селакович
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович
© Фото предоставлено МИД Сербии
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы пригласили Николу Селаковича, министра иностранных дел, посетить в самое ближайшее время Россию с визитом. Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь - рейсовый или специальный - не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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