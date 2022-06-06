https://ria.ru/20220606/serbiya-1793450209.html

Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву

Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву - РИА Новости, 06.06.2022

Россия пригласила главу МИД Сербии посетить Москву

Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:23

2022-06-06T13:23

2022-06-06T13:39

политика

россия

сербия

сергей лавров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы пригласили Николу Селаковича, министра иностранных дел, посетить в самое ближайшее время Россию с визитом. Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь - рейсовый или специальный - не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня.

https://ria.ru/20220606/samolet-1793454526.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сербия, сергей лавров