https://ria.ru/20220606/sapery-1793346771.html

В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе

В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022

В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе

Саперы сводной группировки МЧС России за выходные обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T04:47

2022-06-06T04:47

2022-06-06T04:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саперы сводной группировки МЧС России за выходные обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в МЧС России.Он добавил, что сейчас отряды уделяют особое внимание расчистке территории возле линии электропередач — там выявили порядка десяти противотанковых и противопехотных минных полей.Кроме того, российские спасатели продолжают оказывать помощь жителям Донбасса. Спасатели провели разбор завалов зданий на площади более 91 тысячи квадратных метров, вывезли около100 тысяч кубических метров строительного мусора. Также автомобили и автоцистерны МЧС доставили почти 14 тысяч тонн питьевой и примерно 80 тысяч тонн технической воды."За прошедшие два дня Российское спасательное ведомство доставило в ДНР, ЛНР и Украину порядка тысячи тонн гуманитарной помощи. В составе груза — бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости", — подчеркнули в МЧС.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/razminirovanie-1793005736.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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владимир путин, россия, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, москва, в мире