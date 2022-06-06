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В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/sapery-1793346771.html
В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе
В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2022
В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе
Саперы сводной группировки МЧС России за выходные обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T04:47
2022-06-06T04:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
москва
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саперы сводной группировки МЧС России за выходные обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в МЧС России.Он добавил, что сейчас отряды уделяют особое внимание расчистке территории возле линии электропередач — там выявили порядка десяти противотанковых и противопехотных минных полей.Кроме того, российские спасатели продолжают оказывать помощь жителям Донбасса. Спасатели провели разбор завалов зданий на площади более 91 тысячи квадратных метров, вывезли около100 тысяч кубических метров строительного мусора. Также автомобили и автоцистерны МЧС доставили почти 14 тысяч тонн питьевой и примерно 80 тысяч тонн технической воды."За прошедшие два дня Российское спасательное ведомство доставило в ДНР, ЛНР и Украину порядка тысячи тонн гуманитарной помощи. В составе груза — бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости", — подчеркнули в МЧС.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/razminirovanie-1793005736.html
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владимир путин, россия, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, москва, в мире
04:47 06.06.2022 (обновлено: 04:57 06.06.2022)
 
В МЧС России отчитались о разминировании территорий в Донбассе

Саперы МЧС за выходные обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию
Российские саперы ведут работы по разминированию - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российские саперы ведут работы по разминированию. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саперы сводной группировки МЧС России за выходные обнаружили в Донбассе более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано более 160 гектаров, обнаружено и обезврежено почти 31 тысяча взрывоопасных предметов", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас отряды уделяют особое внимание расчистке территории возле линии электропередач — там выявили порядка десяти противотанковых и противопехотных минных полей.
Кроме того, российские спасатели продолжают оказывать помощь жителям Донбасса. Спасатели провели разбор завалов зданий на площади более 91 тысячи квадратных метров, вывезли около100 тысяч кубических метров строительного мусора. Также автомобили и автоцистерны МЧС доставили почти 14 тысяч тонн питьевой и примерно 80 тысяч тонн технической воды.
"За прошедшие два дня Российское спасательное ведомство доставило в ДНР, ЛНР и Украину порядка тысячи тонн гуманитарной помощи. В составе груза — бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости", — подчеркнули в МЧС.
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