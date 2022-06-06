https://ria.ru/20220606/sapega-1793446738.html

В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги - РИА Новости, 06.06.2022

В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят тему Сапеги

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Алесандр Лукашенко регулярно контактируют и, если пожелают, то затронут и тему осужденной в Белоруссии россиянки РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:17

2022-06-06T13:17

2022-06-06T13:32

софия сапега

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

роман протасевич

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Алесандр Лукашенко регулярно контактируют и, если пожелают, то затронут и тему осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию возможна, потому что "девчонку жалко" и существует практика передачи российских граждан на родину. Отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил РИА Новости, что родственникам осужденной на шесть лет в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги неизвестно, готовятся ли документы для передачи ее в РФ."Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос передачи Сапеги Путиным и Лукашенко или, может, планируется обсуждать в будущем.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов. Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html

https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

софия сапега, в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta