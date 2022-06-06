Авторы антироссийских санкций на Западе просчитались, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: авторы антироссийских санкций на Западе просчитались
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Авторы антироссийских санкций на Западе просчитались и, желая расшатать экономику России, получили "бумерангом по больному месту", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"А что же санкции? В западной прессе с каждым днем появляется все больше статей о том, как просчитались экономические стратеги в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Шведская Dagbladet и даже британская Guardian пишут о том, насколько санкции оказались бесполезны. Наносят они ущерб тем, кто их вводит, - о подорожании всего, чего только можно в ЕС, говорилось неоднократно", - написала она в Telegram-канале.
"Расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы. Мечтали, что все это будет в России? Просчитались и получили бумерангом по больному месту. Хочется крикнуть: "Автора на сцену!" - подчеркнула Захарова.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Все это уже обернулось проблемами для США, Великобритании и Европы, спровоцировав резкий рост стоимости жизни.
Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
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