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В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы - РИА Новости, 06.06.2022
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В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы
В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы - РИА Новости, 06.06.2022
В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы
Президент Владимир Путин нашел для российских нефти и газа альтернативные рынки в Азии, а Европа несет экономические потери, пишет обозреватель журнала American РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:57
2022-06-06T13:17
в мире
евросоюз
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин нашел для российских нефти и газа альтернативные рынки в Азии, а Европа несет экономические потери, пишет обозреватель журнала American Thinker Джером Корси. "Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива", — говорится в публикации. По мнению автора, санкции США и Евросоюза против российских углеводородов дают обратный эффект, подталкивая Запад к очередному витку разрушительной стагфляции. Путин понимает, что без достаточных поставок относительно недорогих российских энергоресурсов страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство, так как их ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим, отмечается в статье. Автор считает, что Россия одержит победу над ЕС , так как получила экономическое и военное преимущество над слабым и разделенным союзом. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
https://ria.ru/20220526/gaz-1790766426.html
https://ria.ru/20220503/evropa-1786624951.html
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в мире, евросоюз, россия, сша, владимир путин
12:57 06.06.2022 (обновлено: 13:17 06.06.2022)
 
В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы

American Thinker: президент России Путин выиграет у ЕС из-за санкций против нефти и газа

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин нашел для российских нефти и газа альтернативные рынки в Азии, а Европа несет экономические потери, пишет обозреватель журнала American Thinker Джером Корси.

"Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива", — говорится в публикации.
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По мнению автора, санкции США и Евросоюза против российских углеводородов дают обратный эффект, подталкивая Запад к очередному витку разрушительной стагфляции.

Путин понимает, что без достаточных поставок относительно недорогих российских энергоресурсов страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство, так как их ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим, отмечается в статье.

Автор считает, что Россия одержит победу над ЕС , так как получила экономическое и военное преимущество над слабым и разделенным союзом.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
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