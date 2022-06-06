https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793439512.html

В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы

В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы - РИА Новости, 06.06.2022

В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы

Президент Владимир Путин нашел для российских нефти и газа альтернативные рынки в Азии, а Европа несет экономические потери, пишет обозреватель журнала American РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:57

2022-06-06T12:57

2022-06-06T13:17

в мире

евросоюз

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин нашел для российских нефти и газа альтернативные рынки в Азии, а Европа несет экономические потери, пишет обозреватель журнала American Thinker Джером Корси. "Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива", — говорится в публикации. По мнению автора, санкции США и Евросоюза против российских углеводородов дают обратный эффект, подталкивая Запад к очередному витку разрушительной стагфляции. Путин понимает, что без достаточных поставок относительно недорогих российских энергоресурсов страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство, так как их ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим, отмечается в статье. Автор считает, что Россия одержит победу над ЕС , так как получила экономическое и военное преимущество над слабым и разделенным союзом. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.

https://ria.ru/20220526/gaz-1790766426.html

https://ria.ru/20220503/evropa-1786624951.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, россия, сша, владимир путин