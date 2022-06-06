12:57 06.06.2022 (обновлено: 13:17 06.06.2022)
В США назвали шаг Путина, знаменующий поражение Европы
American Thinker: президент России Путин выиграет у ЕС из-за санкций против нефти и газа
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин нашел для российских нефти и газа альтернативные рынки в Азии, а Европа несет экономические потери, пишет обозреватель журнала American Thinker Джером Корси.
"Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива", — говорится в публикации.
"Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива", — говорится в публикации.
По мнению автора, санкции США и Евросоюза против российских углеводородов дают обратный эффект, подталкивая Запад к очередному витку разрушительной стагфляции.
Путин понимает, что без достаточных поставок относительно недорогих российских энергоресурсов страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство, так как их ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим, отмечается в статье.
Автор считает, что Россия одержит победу над ЕС , так как получила экономическое и военное преимущество над слабым и разделенным союзом.
Путин понимает, что без достаточных поставок относительно недорогих российских энергоресурсов страны Евросоюза совершают экономическое самоубийство, так как их ждет резкий рост цен, а западные политики рискуют своим политическим будущим, отмечается в статье.
Автор считает, что Россия одержит победу над ЕС , так как получила экономическое и военное преимущество над слабым и разделенным союзом.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант полного отказа от российских нефти и газа. По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.