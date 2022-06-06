https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793406522.html
Санкции не способны решить украинский кризис, заявил МИД Китая
Санкции не способны решить украинский кризис, заявил МИД Китая - РИА Новости, 06.06.2022
Санкции не способны решить украинский кризис, заявил МИД Китая
Новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине, а Европа и весь мир платят за них высокую цену, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:40
2022-06-06T11:40
2022-06-06T11:40
экономика
россия
санкции в отношении россии
китай
мид кнр
чжао лицзянь
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине, а Европа и весь мир платят за них высокую цену, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза против России.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка."Факты доказывают, что санкционное давление не является верным способом решения украинского кризиса. Масштабные и неизбирательные санкции, введенные против России некоторыми странами, ничуть не облегчили ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатили за них высокую цену", - сказал дипломат.По его словам, с дальнейшей эскалацией санкционного давления жители европейских стран столкнутся с новыми трудностями, такими как инфляция и безработица, а миру придется столкнуться с серьезными проблемами, такими как энергетический и продовольственный кризисы.
https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, китай, мид кнр, чжао лицзянь, украина, ситуация в днр и лнр
Санкции не способны решить украинский кризис, заявил МИД Китая
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: санкции не могут решить украинский кризис