https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793406522.html

Санкции не способны решить украинский кризис, заявил МИД Китая

Санкции не способны решить украинский кризис, заявил МИД Китая - РИА Новости, 06.06.2022

Санкции не способны решить украинский кризис, заявил МИД Китая

Новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине, а Европа и весь мир платят за них высокую цену, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:40

2022-06-06T11:40

2022-06-06T11:40

экономика

россия

санкции в отношении россии

китай

мид кнр

чжао лицзянь

украина

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине, а Европа и весь мир платят за них высокую цену, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза против России.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка."Факты доказывают, что санкционное давление не является верным способом решения украинского кризиса. Масштабные и неизбирательные санкции, введенные против России некоторыми странами, ничуть не облегчили ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатили за них высокую цену", - сказал дипломат.По его словам, с дальнейшей эскалацией санкционного давления жители европейских стран столкнутся с новыми трудностями, такими как инфляция и безработица, а миру придется столкнуться с серьезными проблемами, такими как энергетический и продовольственный кризисы.

https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкции в отношении россии, китай, мид кнр, чжао лицзянь, украина, ситуация в днр и лнр