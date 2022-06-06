https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793370117.html

Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы

Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы - РИА Новости, 06.06.2022

Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы

Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:27

2022-06-06T09:27

2022-06-06T12:09

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

россия

европа

украина

евросоюз

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе, пишет Bloomberg.В издании полагают, что экономическая война против России расколола ЕС, поскольку страны "устали от санкций"."Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям", — отмечается в статье.По оценкам Bloomberg Economics, доходы России от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов."Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций", — сделал вывод автор.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение нефтяного эмбарго.По словам вице-премьера России Александра Новака, от этого пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

https://ria.ru/20220604/putin-1793124536.html

россия

европа

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, европа, украина, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии