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Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы - РИА Новости, 06.06.2022
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Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы
Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы - РИА Новости, 06.06.2022
Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы
Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:27
2022-06-06T12:09
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
европа
украина
евросоюз
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе, пишет Bloomberg.В издании полагают, что экономическая война против России расколола ЕС, поскольку страны "устали от санкций"."Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям", — отмечается в статье.По оценкам Bloomberg Economics, доходы России от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов."Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций", — сделал вывод автор.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение нефтяного эмбарго.По словам вице-премьера России Александра Новака, от этого пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, европа, украина, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:27 06.06.2022 (обновлено: 12:09 06.06.2022)
 
Bloomberg раскрыл, как Путин ударил по самому больному месту Европы

Bloomberg: президент России Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции

© Fotolia / Ded Pixto Добыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Fotolia / Ded Pixto
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе, пишет Bloomberg.

"Несмотря на то, что Европейский союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка", — говорится в публикации.

В издании полагают, что экономическая война против России расколола ЕС, поскольку страны "устали от санкций".
"Финансовое оружие" — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям", — отмечается в статье.
По оценкам Bloomberg Economics, доходы России от нефти и газа в этом году составят около 285 миллиардов долларов.
"Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций", — сделал вывод автор.
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По словам вице-премьера России Александра Новака, от этого пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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