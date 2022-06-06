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РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург" - РИА Новости, 06.06.2022
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Туризм
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РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург"
РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург" - РИА Новости, 06.06.2022
РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург"
РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург", сообщает компания. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:28
2022-06-06T16:28
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург", сообщает компания."Круговой поезд №925/926 "Культурный Петербург" проследует по маршруту: Москва - Санкт-Петербург Балтийский - Новый Петергоф - Санкт-Петербург Витебский - Павловск - Москва. … Протестировать маршрут можно уже скоро: отправление с Ленинградского вокзала Москвы — 18 июля в 22:20, возвращение — 21 июля в 09:47", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что в ходе поездки туристы смогут увидеть многочисленные дворцы, парки и усадьбы, а также посетить Музей железных дорог России в Петербурге, посмотреть на скульптуры и фонтаны в Петергофе, погулять по саду Романовых в Павловске, музею-заповеднику "Царское Село" и прочее."В составе поезда новые двухэтажные спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. Билеты уже в продаже", — отмечает холдинг.Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей для проезда в купе и от 19,1 тысячи — в СВ.
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туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, павловск, ленинградский вокзал, туристы, петергоф, куда поехать в выходные, куда поехать
16:28 06.06.2022
 
РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург"

РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург"

© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкФонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Нина Алексеева
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург", сообщает компания.
"Круговой поезд №925/926 "Культурный Петербург" проследует по маршруту: Москва - Санкт-Петербург Балтийский - Новый Петергоф - Санкт-Петербург Витебский - Павловск - Москва. … Протестировать маршрут можно уже скоро: отправление с Ленинградского вокзала Москвы — 18 июля в 22:20, возвращение — 21 июля в 09:47", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
Уточняется, что в ходе поездки туристы смогут увидеть многочисленные дворцы, парки и усадьбы, а также посетить Музей железных дорог России в Петербурге, посмотреть на скульптуры и фонтаны в Петергофе, погулять по саду Романовых в Павловске, музею-заповеднику "Царское Село" и прочее.
"В составе поезда новые двухэтажные спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. Билеты уже в продаже", — отмечает холдинг.
Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей для проезда в купе и от 19,1 тысячи — в СВ.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургПавловскЛенинградский вокзалтуристыПетергофкуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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