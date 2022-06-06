https://ria.ru/20220606/sankt-peterburg-1793460721.html
РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург"
РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург" - РИА Новости, 06.06.2022
РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург"
РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург", сообщает компания. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:28
2022-06-06T16:28
2022-06-06T16:28
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург", сообщает компания."Круговой поезд №925/926 "Культурный Петербург" проследует по маршруту: Москва - Санкт-Петербург Балтийский - Новый Петергоф - Санкт-Петербург Витебский - Павловск - Москва. … Протестировать маршрут можно уже скоро: отправление с Ленинградского вокзала Москвы — 18 июля в 22:20, возвращение — 21 июля в 09:47", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Уточняется, что в ходе поездки туристы смогут увидеть многочисленные дворцы, парки и усадьбы, а также посетить Музей железных дорог России в Петербурге, посмотреть на скульптуры и фонтаны в Петергофе, погулять по саду Романовых в Павловске, музею-заповеднику "Царское Село" и прочее."В составе поезда новые двухэтажные спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. Билеты уже в продаже", — отмечает холдинг.Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей для проезда в купе и от 19,1 тысячи — в СВ.
https://ria.ru/20220407/poezda-1782305026.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РЖД запускают туристический поезд "Культурный Петербург"
РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург"
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. РЖД запускают 18 июля круговой туристический поезд "Культурный Петербург", сообщает компания.
"Круговой поезд №925/926 "Культурный Петербург" проследует по маршруту: Москва - Санкт-Петербург Балтийский - Новый Петергоф - Санкт-Петербург Витебский - Павловск - Москва. … Протестировать маршрут можно уже скоро: отправление с Ленинградского вокзала Москвы — 18 июля в 22:20, возвращение — 21 июля в 09:47", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
Уточняется, что в ходе поездки туристы смогут увидеть многочисленные дворцы, парки и усадьбы, а также посетить Музей железных дорог России в Петербурге, посмотреть на скульптуры и фонтаны в Петергофе, погулять по саду Романовых в Павловске, музею-заповеднику "Царское Село" и прочее.
"В составе поезда новые двухэтажные спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. Билеты уже в продаже", — отмечает холдинг.
Стоимость билетов стартует от 12 тысяч рублей для проезда в купе и от 19,1 тысячи — в СВ.