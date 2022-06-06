https://ria.ru/20220606/samolet-1793361277.html
Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей
Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей - РИА Новости, 06.06.2022
Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в воскресенье при вылете из Сургута столкнулся с птицей, проводится проверка о безопасности полетов, сообщает Уральская... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:56
2022-06-06T08:56
2022-06-06T10:35
происшествия
сургут
самара
ютэйр
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_caaf8c65906f08ff07f2026e74a017e5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в воскресенье при вылете из Сургута столкнулся с птицей, проводится проверка о безопасности полетов, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Пятого мая в 21.27 (19.27 мск) в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Сургут - Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. Самолет вылетел в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.Уточняется, что при осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20220512/samolet-1788153379.html
сургут
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_095e2037a2022a4bad0c1e2c15b8c335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, самара, ютэйр, новости - туризм
08:56 06.06.2022 (обновлено: 10:35 06.06.2022)
Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей
Самолет "ЮТэйр" в воскресенье вечером при вылете из Сургута в Самару столкнулся с птицей