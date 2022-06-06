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Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей - РИА Новости, 06.06.2022
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Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей
Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей - РИА Новости, 06.06.2022
Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в воскресенье при вылете из Сургута столкнулся с птицей, проводится проверка о безопасности полетов, сообщает Уральская... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:56
2022-06-06T10:35
происшествия
сургут
самара
ютэйр
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в воскресенье при вылете из Сургута столкнулся с птицей, проводится проверка о безопасности полетов, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Пятого мая в 21.27 (19.27 мск) в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Сургут - Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. Самолет вылетел в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.Уточняется, что при осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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происшествия, сургут, самара, ютэйр, новости - туризм
08:56 06.06.2022 (обновлено: 10:35 06.06.2022)
 
Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей

Самолет "ЮТэйр" в воскресенье вечером при вылете из Сургута в Самару столкнулся с птицей

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет авиакомпании "ЮТэйр". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в воскресенье при вылете из Сургута столкнулся с птицей, проводится проверка о безопасности полетов, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Пятого мая в 21.27 (19.27 мск) в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Сургут - Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. Самолет вылетел в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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