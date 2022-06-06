https://ria.ru/20220606/samolet-1793361277.html

Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей

Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей - РИА Новости, 06.06.2022

Самолет "ЮТэйр" при вылете из Сургута столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в воскресенье при вылете из Сургута столкнулся с птицей, проводится проверка о безопасности полетов, сообщает Уральская... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:56

2022-06-06T08:56

2022-06-06T10:35

происшествия

сургут

самара

ютэйр

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в воскресенье при вылете из Сургута столкнулся с птицей, проводится проверка о безопасности полетов, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Пятого мая в 21.27 (19.27 мск) в аэропорту Сургута при выполнении рейса авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Сургут - Самара (Boeing-735) во время взлета от командира воздушного судна поступила информация о возможном столкновении с птицей. Самолет вылетел в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.Уточняется, что при осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки птицы. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20220512/samolet-1788153379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сургут, самара, ютэйр, новости - туризм