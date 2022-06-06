https://ria.ru/20220606/sammit-1793531108.html
Президент Мексики не поедет на Саммит Америк в США
Президент Мексики не поедет на Саммит Америк в США - РИА Новости, 06.06.2022
Президент Мексики не поедет на Саммит Америк в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поедет на Саммит Америк в США, сообщил сам глава государства. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:59
2022-06-06T16:59
2022-06-06T16:59
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поедет на Саммит Америк в США, сообщил сам глава государства."Хочу сообщить народу Мексики, что я не поеду на саммит, представлять правительство будет глава МИД Марсело Эбрард. Я не поеду, потому что не приглашены все страны Америки", - сказал он журналистам."Я верю в необходимость изменения политики, которая уже устанавливается веками – политики исключения, желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны. Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента", - добавил он.Ранее президент уже предупреждал, что не поедет на саммит, если на него не будут приглашены все государства.Заявление Лопеса Обрадора транслировалось в его соцсетях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, сша
Президент Мексики не поедет на Саммит Америк в США
Президент Мексики Лопес Обрадор сообщил, что не поедет на Саммит Америк в США
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поедет на Саммит Америк в США, сообщил сам глава государства.
"Хочу сообщить народу Мексики
, что я не поеду на саммит, представлять правительство будет глава МИД Марсело Эбрард. Я не поеду, потому что не приглашены все страны Америки", - сказал он журналистам.
"Я верю в необходимость изменения политики, которая уже устанавливается веками – политики исключения, желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны. Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента", - добавил он.
Ранее президент уже предупреждал, что не поедет на саммит, если на него не будут приглашены все государства.
Заявление Лопеса Обрадора транслировалось в его соцсетях.