https://ria.ru/20220606/sammit-1793531108.html

Президент Мексики не поедет на Саммит Америк в США

Президент Мексики не поедет на Саммит Америк в США - РИА Новости, 06.06.2022

Президент Мексики не поедет на Саммит Америк в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поедет на Саммит Америк в США, сообщил сам глава государства. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

2022-06-06T16:59

в мире

мексика

андрес мануэль лопес обрадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поедет на Саммит Америк в США, сообщил сам глава государства."Хочу сообщить народу Мексики, что я не поеду на саммит, представлять правительство будет глава МИД Марсело Эбрард. Я не поеду, потому что не приглашены все страны Америки", - сказал он журналистам."Я верю в необходимость изменения политики, которая уже устанавливается веками – политики исключения, желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны. Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента", - добавил он.Ранее президент уже предупреждал, что не поедет на саммит, если на него не будут приглашены все государства.Заявление Лопеса Обрадора транслировалось в его соцсетях.

https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790522703.html

мексика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, сша