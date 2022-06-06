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Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля
Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля - РИА Новости, 06.06.2022
Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля
Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Это связано с нарастанием санкционного давления Запада. Об этом рассказал агентству... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T03:15
2022-06-06T03:15
2022-06-06T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
ик "универ капитал"
артем тузов
санкции в отношении россии
рубль
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Это связано с нарастанием санкционного давления Запада. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Ситуация с ограничительными мерами приводит к постепенному ослаблению рубля, считает Тузов.При этом эффекты от введенных санкций будут накапливаться, уверен собеседник агентства.
https://ria.ru/20220604/valyuta-1793066402.html
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экономика, россия, ик "универ капитал", артем тузов, санкции в отношении россии, рубль
Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля
Эксперт Тузов: ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года