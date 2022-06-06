https://ria.ru/20220606/rubl-1793069536.html

Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля

Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля - РИА Новости, 06.06.2022

Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля

Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Это связано с нарастанием санкционного давления Запада. Об этом рассказал агентству... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T03:15

2022-06-06T03:15

2022-06-06T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

ик "универ капитал"

артем тузов

санкции в отношении россии

рубль

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Это связано с нарастанием санкционного давления Запада. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Ситуация с ограничительными мерами приводит к постепенному ослаблению рубля, считает Тузов.При этом эффекты от введенных санкций будут накапливаться, уверен собеседник агентства.

https://ria.ru/20220604/valyuta-1793066402.html

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экономика, россия, ик "универ капитал", артем тузов, санкции в отношении россии, рубль