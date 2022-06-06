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Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля - РИА Новости, 06.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220606/rubl-1793069536.html
Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля
Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля - РИА Новости, 06.06.2022
Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля
Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Это связано с нарастанием санкционного давления Запада. Об этом рассказал агентству... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T03:15
2022-06-06T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
ик "универ капитал"
артем тузов
санкции в отношении россии
рубль
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Это связано с нарастанием санкционного давления Запада. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Ситуация с ограничительными мерами приводит к постепенному ослаблению рубля, считает Тузов.При этом эффекты от введенных санкций будут накапливаться, уверен собеседник агентства.
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экономика, россия, ик "универ капитал", артем тузов, санкции в отношении россии, рубль
03:15 06.06.2022
 
Эксперт назвал точку отсчета для нового отката рубля

Эксперт Тузов: ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ослабления рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года. Это связано с нарастанием санкционного давления Запада. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Ситуация с ограничительными мерами приводит к постепенному ослаблению рубля, считает Тузов.
"Сдерживать рост курса доллара до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта”, — подчеркнул эксперт.
При этом эффекты от введенных санкций будут накапливаться, уверен собеседник агентства.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияИК "Универ Капитал"Артем ТузовСанкции в отношении РоссииРубль
 
 
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