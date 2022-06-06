19:13 06.06.2022 (обновлено: 20:27 06.06.2022)
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России
РСЗО Himars. Архивное фото
ООН, 6 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам, где принимают решения об использовании Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.
Заявления западных политиков, а именно государственного секретаря США Энтони Блинкена, о том, что Киев не собирается использовать американские РСЗО для поражения целей на территории России, не кажутся убедительными, пояснил он.
"В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для России и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия", — заключил дипломат.
На прошлой неделе заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре системы HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее Киев не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".