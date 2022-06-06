Рейтинг@Mail.ru
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/rszo-1793578073.html
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России - РИА Новости, 06.06.2022
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России
Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам, где принимают решения об использовании Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:13
2022-06-06T20:27
россия
украина
в мире
здоровье - общество
энтони блинкен
киев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555493_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_eb39bda31c0dea3122a204d7b7504b55.jpg
ООН, 6 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам, где принимают решения об использовании Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.Заявления западных политиков, а именно государственного секретаря США Энтони Блинкена, о том, что Киев не собирается использовать американские РСЗО для поражения целей на территории России, не кажутся убедительными, пояснил он.Постпред убежден, что таким образом глава госдепа фактически пытается легализовать право ВСУ наносить ракетные удары по ДНР и ЛНР, от которых гибнут люди, в том числе дети.На прошлой неделе заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре системы HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее Киев не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220603/kitay-1792920291.html
https://ria.ru/20220604/himars-1793182979.html
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html
россия
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555493_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d878ca7eb145a1e21c86af4cf9f7ac32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, здоровье - общество, энтони блинкен, киев, сша
19:13 06.06.2022 (обновлено: 20:27 06.06.2022)
 
Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России

Небензя: Россия не верит заверениям, что Украина не применит РСЗО по России

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesРСЗО Himars
РСЗО Himars - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
РСЗО Himars. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам, где принимают решения об использовании Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) высокой дальности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.
Заявления западных политиков, а именно государственного секретаря США Энтони Блинкена, о том, что Киев не собирается использовать американские РСЗО для поражения целей на территории России, не кажутся убедительными, пояснил он.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 15:17
В Китае раскрыли истинное предназначение американских РСЗО HIMARS для Киева
Постпред убежден, что таким образом глава госдепа фактически пытается легализовать право ВСУ наносить ракетные удары по ДНР и ЛНР, от которых гибнут люди, в том числе дети.
"В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для России и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия", — заключил дипломат.
На прошлой неделе заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре системы HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 19:17Специальная военная операция на Украине
В США напомнили ВСУ о последствиях в случае удара по России из РСЗО HIMARS
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее Киев не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:38Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
 
РоссияУкраинаВ миреЗдоровье - ОбществоЭнтони БлинкенКиевСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала