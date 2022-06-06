https://ria.ru/20220606/roy-1793412904.html

Олег Рой: для меня Россия – это страна счастья

Олег Рой: для меня Россия – это страна счастья - РИА Новости, 06.06.2022

Олег Рой: для меня Россия – это страна счастья

Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал о своих... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:00

2022-06-06T13:00

2022-06-06T13:25

интервью

олег рой

россия

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Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал о своих планах и новых идеях в сфере анимационных проектов, поделился мнением о будущем российской литературы и о так часто упоминаемой сегодня "отмене русской культуры", а также пояснил, какими качествами должен обладать писатель для взрослой, а какими – для детской аудитории. Беседовала Полина Богомолова.– Расскажите, как сейчас продвигаются дела с анимационными проектами? Ведь, помимо того, что вы писатель, вы также занимаетесь анимационными проектами, которые лидируют по просмотрам в онлайн-кинотеатрах.– Мы сейчас запустили три новых проекта, один из них стартует через полтора месяца и называется "Волшебная лавка Есении" – 52 эпизода по семь минут каждый. До конца этого года будет уже 16 серий, каждый месяц нашим юным зрителям будем представлять по три эпизода. Мы сняли в рамках этого проекта 52 эпизода шоу "Мишки Шмяк". Это первый раз, когда на территории РФ мы сделали новый контент, который называется видеосказка. Совершенно сумасшедшая история, где рассказчик Олег Рой, на Мосфильме сняли студию, рядом с нами Мишка Шмяк, и мы рассказываем детям потрясающие истории о том, как жить хорошо.– Есть ли у вас какие-то новые идеи?– Да, начинаем еще делать "Семейку Космо". Мы начинаем делать еще большую, глобальную историю, которая у нас называется "Мульти Сити", а также мы начинаем делать историю, которая называется "Страна счастья". Страна счастья – для меня это Россия. Это будет 52 истории о нашей стране и будем экранизировать "Азбуку Арктики".– По вашему мнению, чему российская детская анимация может научить зарубежную?– Доброте. Каждый наш мультфильм, каждый наш герой наполнен смыслом, чего нет, не было и скорее всего уже никогда не будет в западной анимации.– На фестивале "Красная площадь" у вас несколько встреч в разных секциях. Что вы чувствуете от того, что вам удастся так много пообщаться с поклонниками в рамках фестиваля?– Только то, что мне это очень нравится, меня это очень возбуждает в рамках того, чтобы я еще писал, писал и писал. И конечно же, для любого автора общение со своим читателем – это самая большая радость, это как день рождения.– Фестиваль, по вашему мнению, – инструмент популяризации литературы? Или все-таки больше инструмент общения писателя с читателем?– Нет, это только популяризация литературы в нашей стране.– Сейчас, когда по всему миру в той или иной степени "отменяется" русская культура, а правообладатели забирают свои детища с российских книжных полок, что ждет российских читателей и писателей?– Только хорошее. Ждет хорошая российская литература, которая была полностью отвергнута нами самими же в угоду иностранной литературе иногда очень плохого качества, не иногда, а зачастую. На сегодняшний день есть огромный вопрос относительно того, что у нас завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный: у нас много потрясающих авторов, которые ждали несколько десятилетий чтобы на них обратили внимание.– Олег, вы считаете русскую культуру можно "отменить"?– Только идиот так может считать, а вы знаете, что идиотами сегодня славен Запад.– Как вы оцениваете уровень качества существующего сегодня в России контента, анимационного и не только?– У нас в России лучшая анимация, у нас лучший контент– Расскажите, какой ваш самый любимый современный мультфильм отечественного производства, а какой вы любите больше всего из советских. Почему именно такой выбор?– Если честно, мне очень сложно выбрать один какой-то мультфильм, потому что я вырос на нашей советской мультипликации. Конечно же, особенно любимы мною в детстве были рисованные мультипликационные фильмы: "Снежная королева", "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях", "Аленький цветочек", "Приключения Буратино". Я считаю, это были именно мультипликационные фильмы, потому что нарисованы и сняты они были так, что у тебя при просмотре создавалось полное ощущение, что герои на экране живые, а не нарисованные.– Кто или что вдохновило вас на расширение своей аудитории на детскую, а также расширение деятельности с писательского ремесла на анимацию?– Детская литература в моем творчестве присутствовала всегда. Более того, я бы сказал, что детский писатель Олег Рой появился даже раньше, чем взрослый, и, например, книги о приключениях Лёшика, которые мы сейчас переиздаем вместе с издательством "Детская и юношеская книга", родились из историй, которые я когда-то придумывал и рассказывал на ночь своему старшему сыну Жене. Что же касается мультипликации, то впервые желание экранизировать свой детский проект пришло с появлением серии книг "Джинглики" – очень хотелось, чтобы этот потрясающий, яркий, удивительной красоты мир и его герои ожили. Могу вам сказать, что для меня, как для автора – это было ни с чем не сравнимое счастье!– Ваше мнение — какими качествами должен обладать писатель для взрослой аудитории, чтобы стать успешным? А какими качествами должен обладать детский писатель?– В первую очередь, такой автор должен писать о том, что интересно его читателям. Когда человек открывает твою книгу, он должен верить в то, что читает, узнавать на страницах себя, своих друзей и знакомых, находить для себя ответы на какие-то важные жизненные вопросы. Даже когда у меня выходят психологически тяжелые вещи, я всегда говорю только об одном: пусть лучше читатель переживет трагедию на страницах моего романа, чем в реальной жизни. Что касается детской литературы, то, на мой взгляд, там очень важна искренность – дети остро чувствуют фальшь, поэтому в детских книгах недопустима халтура. Когда я начинаю сочинять очередную детскую историю, то сам становлюсь немножко ребенком: отправляюсь с Дракошей Тошей в мир волшебных пузырей, шалю вместе с Бедокуром, отправляюсь на подвиги вместе с командой котят "Супер МЯУ", для меня работа над детскими историями – это как маленький отпуск.– Какую сказку вы хотели бы экранизировать в качестве мультфильма?– Я занимаюсь экранизацией только своих собственных проектов, и планов у меня очень много! Если же говорить именно о сказке, то у меня есть потрясающая вещь под названием "Малуша", ее действие происходит на Руси во времена язычества, раздробленности и варяжских набегов. Главная героиня – русская девочка Малуша, которая несет в себе уникальный дар: животворящую силу Матери-Природы. И ей и ее друзьям предстоит пережить множество приключений, иногда забавных, иногда трагических, чтобы в итоге достигнуть своей цели и способствовать победе добра над злом. Думаю, что из этой истории получился бы прекрасный полнометражный мультипликационный фильм.– Какой совет вы можете дать начинающим писателям? Опять же, детским и взрослым.– Чтобы стать в чем-то мастером, необходима практика, практика и еще раз практика. Так что первый совет – пишите! Ищите свой собственный стиль, свои темы и жанры, ну и, разумеется, своего читателя. Можно писать потрясающие вещи, но если они лежат в столе, и кроме автора их никто не видел, то там они и останутся. Никакой издатель сам не придет и не предложит контракт. Поэтому если вы чувствуете, что хотите заниматься именно писательством, если у вас есть интересные, оригинальные истории и герои, нужно использовать любую возможность. Это и интернет-площадки, и различные конкурсы, и издатели, которые так или иначе все равно постоянно ищут новых авторов.

https://ria.ru/20220605/merinov-1793238811.html

https://ria.ru/20220408/slascheva-1782489761.html

https://ria.ru/20220420/prostokvashino-1784429661.html

https://ria.ru/20220328/multfilm-1780383143.html

https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, олег рой, россия