https://ria.ru/20220606/rolly-1793433125.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору суши и роллов

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору суши и роллов - РИА Новости, 06.06.2022

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору суши и роллов

Роспотребнадзор рекомендует заказывать роллы и суши в хорошо известных ресторанах, обращать внимание на упаковку и срок годности, при этом людям с сахарным... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:43

2022-06-06T12:43

2022-06-06T12:43

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

самарская область

тольятти

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует заказывать роллы и суши в хорошо известных ресторанах, обращать внимание на упаковку и срок годности, при этом людям с сахарным диабетом и болезнями желудка от употребления этих продуктов лучше вообще отказаться, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в минздраве Самарской области РИА Новости сообщили, что с 3 июня за медицинской помощью в Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании. По последним данным СУСК, госпитализированы 16 человек, остальные лечатся амбулаторно. Следователи и прокуратура начали проверки."Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в домашнем холодильнике не больше суток. Невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности", - говорится в сообщении.Следует обращать внимание на условия хранения, сроки годности и состояние упаковки - она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подтеков, уточнили в ведомстве.Заказывать готовую еду на дом через интернет следует в хорошо известных местах, причём выбирать ресторан лучше тот, что ближе всего располагается, отметили в Роспотребнадзоре.Людям с сахарным диабетом, гастритом, холециститом, панкреатитом и патологиями органов желудочно-кишечного тракта, с острыми инфекционными заболеваниями рекомендуется воздержаться от употребления таких экзотических блюд, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793361501.html

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самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, тольятти