https://ria.ru/20220606/razvedka-1793377999.html

Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения решений СБ ООН

Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения решений СБ ООН - РИА Новости, 06.06.2022

Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения решений СБ ООН

Самолеты ВВС Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации в отношении Китая,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:56

2022-06-06T09:56

2022-06-06T11:51

в мире

китай

канада

у цянь

совет безопасности оон

оон

минобороны китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793388837_0:221:2853:1826_1920x0_80_0_0_114619cdd63b33b6a8fe4fcffcbf01c5.jpg

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Самолеты ВВС Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации в отношении Китая, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.Так он прокомментировал прозвучавшие на минувшей неделе обвинения со стороны канадских вооруженных сил в адрес ВВС КНР в непрофессионализме и угрожающем безопасности поведении в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли при выполнении пилотами ВВС Канады миссии NEON по отслеживанию возможных нарушений санкций ООН против КНДР.У Цянь подчеркнул, что китайские военные приняли обоснованные, безопасные и профессиональные меры в ответ на провокационные и недружественные действия канадской стороны. Пекин также сделал Оттаве строгое представление по дипломатическим каналам.Представитель ведомства добавил, что "Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий", так как в противном случае канадская сторона будет отвечать за все серьезные последствия.Власти Канады в 2019 году объявили, что в рамках операции NEON направляют корабли и самолет для патрулирования территории в районе КНДР для контроля за соблюдением санкций против этой страны.

https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html

китай

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, канада, у цянь, совет безопасности оон, оон, минобороны китая