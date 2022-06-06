https://ria.ru/20220606/razvedka-1793377999.html
Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения решений СБ ООН
Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения решений СБ ООН - РИА Новости, 06.06.2022
Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения решений СБ ООН
Самолеты ВВС Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации в отношении Китая,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:56
2022-06-06T09:56
2022-06-06T11:51
в мире
китай
канада
у цянь
совет безопасности оон
оон
минобороны китая
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ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Самолеты ВВС Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации в отношении Китая, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.Так он прокомментировал прозвучавшие на минувшей неделе обвинения со стороны канадских вооруженных сил в адрес ВВС КНР в непрофессионализме и угрожающем безопасности поведении в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли при выполнении пилотами ВВС Канады миссии NEON по отслеживанию возможных нарушений санкций ООН против КНДР.У Цянь подчеркнул, что китайские военные приняли обоснованные, безопасные и профессиональные меры в ответ на провокационные и недружественные действия канадской стороны. Пекин также сделал Оттаве строгое представление по дипломатическим каналам.Представитель ведомства добавил, что "Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий", так как в противном случае канадская сторона будет отвечать за все серьезные последствия.Власти Канады в 2019 году объявили, что в рамках операции NEON направляют корабли и самолет для патрулирования территории в районе КНДР для контроля за соблюдением санкций против этой страны.
https://ria.ru/20220605/ssha-1793249914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, канада, у цянь, совет безопасности оон, оон, минобороны китая
09:56 06.06.2022 (обновлено: 11:51 06.06.2022)
Китай обвинил Канаду в провокациях под предлогом выполнения решений СБ ООН
В КНР обвинили ВВС Канады в провокациях под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Самолеты ВВС Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации в отношении Китая, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
Так он прокомментировал прозвучавшие на минувшей неделе обвинения со стороны канадских вооруженных сил в адрес ВВС КНР
в непрофессионализме и угрожающем безопасности поведении в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли при выполнении пилотами ВВС Канады
миссии NEON по отслеживанию возможных нарушений санкций ООН
против КНДР.
"В последнее время самолеты ВВС Канады нарастили разведывательную деятельность и провокации в отношении Китая под предлогом выполнения резолюций СБ ООН, что создает угрозу для национальной безопасности Китая и также подвергает опасности личный состав обеих сторон, китайская сторона решительно выступает против этого", — привело оборонное ведомство Китая слова своего официального представителя.
У Цянь
подчеркнул, что китайские военные приняли обоснованные, безопасные и профессиональные меры в ответ на провокационные и недружественные действия канадской стороны. Пекин
также сделал Оттаве строгое представление по дипломатическим каналам.
Представитель ведомства добавил, что "Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий", так как в противном случае канадская сторона будет отвечать за все серьезные последствия.
Власти Канады в 2019 году объявили, что в рамках операции NEON направляют корабли и самолет для патрулирования территории в районе КНДР для контроля за соблюдением санкций против этой страны.