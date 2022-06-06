00:21 06.06.2022 (обновлено: 01:58 06.06.2022)
Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
РИМ, 6 июн — РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила в фире итальянского телеканала La7 официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ", — отметила Захарова.
По ее словам, другой пример этой проблемы — переговоры по облегчению визового режима, которые шли 20 лет.
"Это ЕС практически прервал эти переговоры и облегчил визовый режим для Молдавии, ничего не объяснив нам", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
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Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели новые санкции, под которые попали физические лица, банки и компании. Также они закрыли небо для российских самолетов. Ограничительные меры обернулись для самих Штатов и их союзников экономическими проблемами и ростом цен на топливо и продукты. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.