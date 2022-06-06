https://ria.ru/20220606/razryv-1793339599.html

Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила Захарова

Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2022

Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила Захарова

Коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила в фире итальянского телеканала La7 официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T00:21

2022-06-06T00:21

2022-06-06T01:58

в мире

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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РИМ, 6 июн — РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила в фире итальянского телеканала La7 официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, другой пример этой проблемы — переговоры по облегчению визового режима, которые шли 20 лет."Это ЕС практически прервал эти переговоры и облегчил визовый режим для Молдавии, ничего не объяснив нам", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели новые санкции, под которые попали физические лица, банки и компании. Также они закрыли небо для российских самолетов. Ограничительные меры обернулись для самих Штатов и их союзников экономическими проблемами и ростом цен на топливо и продукты. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

https://ria.ru/20220605/zapad-1793219517.html

сша

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в мире, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз, европа, рим